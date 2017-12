Brněnská zoo ztratí svou hvězdu, Noria přispěje k přežití ledních medvědů

16:46 , aktualizováno 16:46

Po dva roky byla hlavní hvězdou brněnské zoo, nyní se však lední medvědice Noria chystá na stěhování. Do šesti měsíců se přesune do německého Rostocku, kde by měla mít svá vlastní mláďata.