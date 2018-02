Ve středu Brna vznikne nová čtvrť. K mání budou stovky bytů i kanceláře

Prostředkem povede nový pěší bulvár s vodními prvky jako odkazem na bývalý kanál podél řeky Svratky. Brněnští radní včera záměr schválili a posunuli ho směrem k územnímu rozhodnutí.

Podle náměstka primátora Martina Andera (SZ) jde o kvalitní projekt, který do zástavby dobře zapadne. „Je poměrně velký, ale je z něj vidět, že investor chce stavět kvalitně a vybral si k tomu i kvalitní kancelář Kuba & Pilař, kteří zvítězili například s urbanistickou studií na novou zástavbu na Kaménkách v Černovicích,“ poznamenal Ander.

Architekti postupují po domluvě s městem, do návrhu například zapracovali i plány Brna na revitalizaci Mendlova náměstí nebo zmíněný nový bulvár mezi ulicemi Veletržní a Křížovou, kterým by do budoucna mohla vést i tramvaj.

Podle Andera Brno projekt sleduje s nadějí. „Pokud se tento brownfield oživí, lidé to přivítají, protože najdou nové možnosti projít se, sednout si do kavárny, zajít do obchodu,“ uvedl Ander.

Společnost Mendel Plaza, vlastněná mimobrněnskými podnikateli a nizozemskou firmou, chce mezi ulicemi Veletržní, Křížová, Bělidla a Rybářská vybudovat obří komplex s 350 byty, více než 16 tisíci metry plochy pro kanceláře a obchody a 844 parkovacími místy v podzemních garážích a 61 venkovními stáními. Budovy mají rozdílnou výšku od jednoho až do patnácti podlaží. V areálu architekti počítají i s odpočinkovými zónami a hřišti.

„Respektovali jsme blokovou starší zástavbu ze strany Křížové a Václavské ulice i volně stojící věžáky ve Veletržní ulici, které podle koncepce ze 60. let měly vytvořit veletržní bulvár,“ popsal architekt Tomáš Pilař. Podle něj by se mělo začít stavět během několika let. „Formálně ještě řešíme záležitosti kolem nové ulice a dolaďujeme některé podrobnosti, takže přesný termín vyhlašovat nechceme,“ doplnil Pilař.

Závod Kras patřil za minulého režimu k největším oděvním podnikům, po revoluci se z něj stala firma Kras-Haka, ale v roce 2003 zkrachovala. Vlastník, který pak získal areál, tu chtěl stavět obří obchodní centrum, ale záměr padl a nový majitel změnil plány.