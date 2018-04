Nové garáže v centru Brna zejí prázdnotou. Čekají na koncertní sál

A ten se začne stavět nejdříve v polovině příštího roku. Podle Luďka Borového, generálního ředitele Brněnských komunikací, které mají garáže ve správě, by jejich zprovoznění bylo v tuto chvíli luxusem za desítky milionů korun.

„Mohly by sice fungovat i bez sálu, ale pak by se část technologií musela kupovat dvakrát, například větrání. Na další peníze by přišla bezpečnostní opatření kvůli staveništi sálu. Celé jsme to spočítali na 50 milionů korun a ty by se nám provozem garáží rozhodně nevrátily,“ vysvětlil Borový.

Stavba garáží na místě bývalých tereziánských kasáren začala v roce 2015, ale celý rok probíhal archeologický průzkum.

„Při stavbě jsme také museli zpevnit základy okolních domů a připravit vše potřebné pro stavbu sálu včetně štoly pro jeřáb,“ popsal Borový. To všechno podle něj práce na koncertní síni pro 1 200 lidí urychlí.

Podle náměstka brněnského primátora Matěje Hollana (Žít Brno) na projektu sálu – Janáčkova kulturního centra za 1,3 miliardy korun – už pracuje tým odborníků, včetně světového experta na akustiku Yasuhisy Toyoty.

„Zásadní je pro nás dohodnout se s vládou o dotaci, kterou v memorandu přislíbil bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Pomoci by mohlo výjezdní zasedání vlády v Jihomoravském kraji na počátku května, kdy ji chceme přivést i na staveniště,“ doplnil Hollan s tím, že 100 milionů od kraje a 600 milionů od města Brna už jsou součástí rozpočtu.

Podle plánu by sál měl otevřít v sezoně 2020/2021. Garáže dokonce o něco dříve. O stavbě Brňany informuje zábavnou formou také nová pouliční hra cyklu Brno, co není, která představuje strategické projekty města.