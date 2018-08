V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se utopil třiadvacetiletý cizinec

„Přátelé nahlásili, že jejich známý šel plavat, zmizel pod hladinou a nevynořil se, takže zavolali záchrannou službu. Na místo vyrazily i další složky integrovaného záchranného systému,“ řekla iDNES.cz krajská policejní mluvčí Alice Musilová.

Policejní potápěči nalezli před druhou hodinou ranní třiadvacetiletého cizince bez známek života přibližně dvacet metrů od břehu.

Policejní mluvčí varuje, aby lidé dbali své bezpečnosti a nechodili plavat tam, kde to neznají, a stejně tak tam neskákali. „Varujeme, aby lidé nechodili plavat pod vlivem alkoholu, protože to snižuje schopnost nějak reagovat. Aby se osmělili, než vejdou do vody,“ uvedla Musilová.

Zda mladík byl pod vlivem alkoholu, policejní mluvčí neví. Byla nařízena pitva.

Jiný mladý muž se podle ČTK utopil na konci července u Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Tělo devatenáctiletého mladíka našli potápěči také až za několik hodin.