Méně strachu, víc kolon. Nové semafory na Staré dálnici v Brně budí vášně

Frekventovaná křižovatka Staré dálnice s ulicemi Kohoutovická a Žebětínská patřila k nejnebezpečnějším v Brně. Nehody na ní nebyly výjimkou, dokonce ani ty smrtelné. Město ji proto zhruba před půl rokem nechalo za 25 milionů korun upravit a nainstalovalo na ni semafory. Kromě větší bezpečnosti si od změn slibovalo také zajištění plynulejšího provozu.

Jenže místem denně projedou tisíce aut, v případě problémů na dálnici D1 řidiči silnici využívají jako objízdnou trasu a v době konání veletrhů na výstavišti se její vytíženost ještě zvyšuje. A když je navíc nově zbrzdí červená na semaforu, místo plynulého provozu se tu pravidelně tvoří dlouhé kolony.

Křižovatka tak znovu dráždí nervy řidičů. „Štosování aut v hlavním směru se dalo čekat, protože zatímco na zelenou projede pět aut, za dobu červené jich dvacet přijede. Dříve to byla jedna z nejrychlejších silnic, kdy jsem neměl nejmenší problém odbočit ani na Kohoutovice, ani jet z Bystrce na Veselku. Teď je to noční můra,“ postěžoval si třeba Petr Pajer na Facebooku.

Pomalejší průjezd vadí hlavně řidičům jedoucím po hlavním tahu do Bystrce či opačným směrem. Vedení městské části už dostalo tolik připomínek, že před dvěma týdny zaslalo dopis na magistrát, aby řešení křižovatky přehodnotil – například zda by nešlo upravit interval mezi zelenými a červenými fázemi na semaforech.

V Bystrci si stěžují, v Žebětíně jásají

„Současný stav je nevyhovující. Řidiči si stěžují, že musejí na světlech dlouho čekat, a navíc tam je velmi krátký připojovací pruh. Trváme na tom, aby dopravní inženýři udělali revizi a zjistili, jestli lze udělat ještě jiné kroky, které by situaci nějakým způsobem vyřešily,“ sdělil bystrcký místostarosta Jaroslav Petr (ANO).

Nadšení nejsou ani v Kohoutovicích. „Ve směru z Kohoutovic do Brna zrušili připojovací pruh, ten tam hodně chybí. A obecně bych řekla, že kvůli semaforům trvá cesta dvakrát tak dlouho,“ posteskla si tamní obyvatelka Marcela, která si nepřála zveřejnit příjmení.

Současné nastavení semaforů má přednostně dávat zelenou městské hromadné dopravě. Také autobusy se ale v kolonách zasekávají.

„Pokud je hustý provoz, stojí logicky v zácpách i naše vozy, které do křižovatky přijíždí hned ze tří směrů,“ upozornila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová. Nejčastěji se autobusy zpožďují v době ranních a odpoledních špiček – před osmou hodinou ráno a mezi čtvrtou a pátou odpoledne.

Křižovatka se nachází na katastrálním území městské části Žebětín. Právě ta na popud místních zavedení semaforů vyjednala. Na rozdíl od bystrcké radnice, které se schází pouze negativní ohlasy, ta žebětínská prý na opatření slyší jen samou chválu.

„Dostal jsem od lidí ze Žebětína tolik děkovných e-mailů jako nikdy za celou dvacetiletou kariéru,“ pousmál se starosta Žebětína Vít Beran (KDU-ČSL).

Na řešení pracujeme, vzkazuje město

Silnice má šest pruhů a místní tak velkou křižovatku neradi přejížděli. Podle starosty především matky s dětmi v autosedačkách na zadním sedadle raději volily cestu přes Bystrc či Veselku, jen aby se hlavnímu tahu vyhnuly.

„Od té doby, co jsou tam semafory, počet aut najíždějících na křižovatku od Žebětína stoupl o 20 až 30 procent. Lidé už se nebojí ji přejet,“ zhodnotil Beran. Zároveň ale připustil, že by bylo vhodné křižovatku do budoucna znovu upravit. Sami ji chtěli rozšířit ještě o další pruh, v rozpočtu na to ale neměli dostatek peněz.

Vedení Brna se na základě podnětu z Bystrce začalo problematickým místem opravdu zabývat a zvažuje přenastavení semaforů. „Situaci momentálně analyzujeme. Potřebujeme vyhodnotit, v jaké denní době se kolony tvoří. Pokud se to v nějaký konkrétní čas potvrdí, světelné plány upravíme,“ přislíbil náměstek brněnského primátora Richard Mrázek (ANO), jenž má dopravu na starosti.

Městská firma Brněnské komunikace do křižovatky navíc předminulý čtvrtek nainstalovala zelenou šipku umožňující lidem z Kohoutovic častěji odbočit na Bystrc.

„Na dopravním řešení uzlu nadále pracujeme,“ ujistila také mluvčí městské společnosti Vladimíra Navrátilová. „V případě jakékoliv světelně řízené křižovatky však logicky dochází k omezení průjezdnosti v hlavním směru a naproti tomu k násobně zvýšenému bezpečnému výjezdu vozidel z vedlejších směrů,“ poznamenala.