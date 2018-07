Řidiči bloudí kudy jet. Ve Znojmě začali stavět další část obchvatu

Ještě v pondělí ráno proudilo z Přímětic do Znojma jedno auto za druhým. O pár hodin později se největší místní část pro motoristy na hlavní tepně do města odřízla. Čtyři tisíce lidí tak musí řešit, jak se dostat do práce nebo na nákupy.

V budoucnu má lidem ve Znojmě obchvat usnadnit život, když se ale teď po letech odkladů pokročilo s jednou z nejvýraznějších částí jeho stavby v podobě mimoúrovňové křižovatky s Přímětickou ulicí, přišly spíše zmatky.

„Vůbec netuším, co se tady děje, dojel jsem do slepé a musím se vracet,“ krčil rameny třeba šofér Petr Drozd. A ačkoliv tady řidiče čeká zákaz vjezdu, snaží se někteří i přes uzavřenou silnici projet.

Cestu dlouhou 340 metrů objíždí řidiči pět kilometrů

Rozčiluje je, že uzavírka měří sice jen 340 metrů, objížďka je ale skoro pět kilometrů dlouhá. Cesta se tak prodlouží asi o deset minut. „Ve špičce je to ale mnohem víc, dávám si budíka o dvacet minut dřív,“ podotkla třeba Karla Staňková, obyvatelka Přímětic.

Objížďka platí minimálně do 8. prosince. „Z pohledu z centra města vede k takzvané únanovské křižovatce a dále směrem na Přímětice,“ přiblížila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Uzavírku navíc zkomplikovalo počasí. Některé Přímětické tak iritovalo, že stroje stály. „Jel jsem kolem stavby od pondělí třikrát a pokaždé se nic nedělo, to se pak nemůžeme divit, že se obchvatu dočkají leda naše vnoučata,“ zlobí se Zdeněk Hricák. Práci ale dělníkům zpočátku týdne narušil vydatný déšť a následně bláto a promočené podloží.

Zmatení a rozčarovaní jsou i cestující v autobusech. „Do prosince došlo k výluce na městských linkách 804, 805 a 808. Zastávka Krystal Park v Příměticích je zrušená v obou směrech bez náhrady,“ informovali zástupci Znojemské dopravní společnosti Psota na oficiálních stránkách. Další zastávky Sklostroj, Sklep a Sídliště jsou zrušené v jednom směru.

Pro chodce a cyklisty vznikne tunel

Cestovat do Přímětic se tak nejvíc vyplatí pěšky nebo na kole. Chodci a cyklisté si to ale musí namířit přímo přes staveniště, které po dešti bývá rozbahněné. Speciální průchod se pro ně začne budovat až v srpnu.

„Do té doby budeme my mostaři pracovat zejména na budování pilotového založení opěr, na vlastních opěrách mimo silnici. Průchod stavbou pěším a cyklistům bude tedy umožněn i bez speciálního tunelu. Chtěl bych ale připomenout, aby všichni dbali příslušných pokynů, protože se budou pohybovat na staveništi,“ připomíná Roman Daniel ze společnosti Silnice Group, která průchod vybuduje.

Šestatřicetimetrový tunel bude 1,7 metru široký a osvětlený. „Konstrukce navíc spolehlivě odolá případnému pádu břemene o hmotnosti několika tun,“ dodává.

Tato aktuálně budovaná část patří do souboru trojice staveb severního obchvatu Znojma. Pracovat se na ní začalo v lednu 2017 a hotovo má být příští podzim.

Konkrétně jde o úsek od kasárenské po únanovskou křižovatku. „Na něj navazuje úsek za Novou nemocnicí, který je již postaven. A dále poslední část – asi 750 metrů – a křižovatka se Suchohrdelskou ulicí,“ shrnula Petra Maršounová z tiskové kanceláře města.

Další etapa přijde na řadu za dva roky

A po této etapě přijde na řadu v roce 2020 výstavba připravované třetí a rozestavěné první části. Kompletní dokončení obchvatu se plánuje na rok 2025.

„Jde stále o termín, který se dá stihnout. Neumíme ale předpokládat, jak se zachovají spolky a jednotlivci. Pokud využijí všech svých práv – což předpokládám – lhůty se natáhnou,“ podotkl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Odpůrci obchvatu prosazují velký okruh zcela mimo Znojmo.

Silnice, která má přetížené dopravě ulevit a zajistit plynulý provoz na klíčové spojnici Jihlava – Znojmo – státní hranice s Rakouskem, je v územním plánu města schválená už od září roku 2000.