Lidé jsou naštvaní, že stavba obchvatu Znojma prodlouží uzavírku o měsíce

Celkový harmonogram prací kvůli stavbě mostu se přitom nemění – pouze se prohodí. „Díky tomu, že se uzavírka Přímětické protáhne už teď, se pak znovu tato ulice nebude muset na jaře na delší dobu uzavírat,“ vysvětluje starosta Znojma Jan Grois (ČSSD).

Kromě dokončení nosné konstrukce mostu je potřeba ještě vybudovat římsy a namontovat protihlukové stěny. „Tyto práce jsou plánovány na rok 2019. My tedy místo zimní přestávky budeme kontinuálně pokračovat dál,“ doplňuje Roman Daniel ze společnosti Silnice Group.

Provizorní provoz pod mostem firma nepovolila. „Není volná průjezdná výška a také chce zajistit bezpečnost práce,“ dodává Daniel.

Podařilo se ale dohodnout, aby se 9. prosince otevřela cesta kolem židovského hřbitova. „To umožní jednosměrný provoz pro osobní auta z Přímětic do centra,“ říká Grois.

Jenže lidé se zlobí i tak. Také uzavírka v jednom směru nechá Přímětice – tedy čtyři tisíce obyvatel – odříznuté. Lidé tak musí řešit, jak se dostat do práce, děti do školy či kroužků. Objížďka je pět kilometrů dlouhá, ačkoliv uzavírka měří jen 340 metrů. Cesta se tak prodlouží asi o deset minut, ve špičce je to ještě víc.

Když proto starosta oznámil prodloužení uzavírky na svém Facebooku, přišla „sprcha“. „A kdo bude náklady a čas kompenzovat nám a našim dětem? Velmi jste mě zklamal,“ napsala Jitka Machová. „Děti mají čtyřikrát týdně tréninky ve Znojmě, o čase stráveném v autě ani nemluvím,“ přidala se Jana Pošvancová.

Lidé kompenzaci nedostanou, starosta už ale avizoval, že radnice bude žádat náhradu za zvýšené náklady spojené s MHD, které se uzavírka také dotýká.

Aktuálně stavěná část znojemského obchvatu o délce asi 3,5 kilometru od kasárenské po únanovskou křižovatku má být zprovozněna příští podzim. Po této etapě přijde v roce 2020 na řadu výstavba připravované třetí a rozestavěné první části.