Spory o panství miliardáře Novotného mohou skončit, město chce dohodu

Uprostřed bělokarpatských kopců u Radějova na Hodonínsku leží krásně opečovávané moderní sídlo ve stylu anglických panství. Široko daleko v okolí jsou jen lesy plné daňků či jelenů. Táhne to sem bohaté lidi, kteří občas přilétají i vrtulníkem a za lov trofejních kusů zaplatí klidně přes šest set tisíc korun.

Jenže pro místní to znamená také spory táhnoucí se dlouhé roky. Různé role v nich hrají vedení přilehlého města Strážnice, vlastník honitby – miliardář Leoš Novotný starší – a také ochránci přírody (psali jsme zde).

Teď, po 14 letech, kdy v oboře bývalý majitel potravinářské firmy Hamé působí, se konečně rýsuje první velký smír.

Už se totiž ladí dohoda mezi Novotným a strážnickou radnicí. Ta má v uzavřeném areálu obory své lesy, ve kterých hospodaří. To jí ovšem v minulosti zkomplikovali výrazně přemnožení daňci v honitbě, kteří ničili mladé stromky.

Věc řešil i soud, nakonec ale obě strany našly společnou řeč. „Chceme, aby pan Novotný snížil množství zvěře a umožnil nám jezdit po jeho cestách. Teď se do lesa dopravujeme obtížně,“ upřesnil strážnický místostarosta Walter Bartoš (ODS).

Každý si bude hospodařit na svém

Na oplátku město nabízí, že ve chvíli, kdy bude schválená novela zákona o myslivosti, tak z obory vystoupí. To znamená, že pozemky se strážnickým lesem už nebudou její součástí a každý si bude hospodařit na svém.

„Současné znění zákona nám to zatím úplně neumožňuje. Musíme počkat. Nicméně pokud se to povede, tak bychom se mohli osamostatnit a migrování zvířat bránit třeba svým oplocením,“ tvrdí Bartoš. Strážnické lesy mají v této oblasti zhruba 300 hektarů. Aby z nich mohlo město udělat nezávislou honitbu a oplotit ji, musely by podle stávajícího zákona o myslivosti mít 500 hektarů.

Novotného novodobý lovecký zámeček pro VIP klientelu v Radějově na Hodonínsku.

Na znění dohody nyní pracují Novotného právníci. Podle jednoho z nich, Josefa Němečka, vše směřuje díky návrhu radnice k dobrému konci.

„Pokud by pozemky nebyly součástí honitby, na kterou má právo pan Novotný, tak by nemusel čelit tlakům ze strany Strážnice. Každý by si zodpovídal za své,“ poznamenal Němeček.

Novotný si oboru v roce 2003 pronajal od Lesů ČR, definitivně ji pak od státního podniku získal o sedm let později. Za 1 130 hektarů v Radějově nabídl celkem 1 390 hektarů lesů na pěti místech republiky. Už tehdy podnikatel čelil kritice ochránců přírody, že nechal přemnožit zvěř, která pak ničila například vzácné orchideje.

Tehdejší kontroly ukázaly, že v oboře bylo 1 258 daňků, tedy třikrát více, než bylo povoleno. Žilo v ní i 66 jelenů, tedy dvakrát více, než připouštěly stanovené normy.

Podle Petra Galečky z odboru životního prostředí ve Veselí nad Moravou, který má na starosti lesní hospodářství a myslivost, to už neplatí. Nyní na úřadě nemají informace, které by nasvědčovaly tomu, že v radějovské oboře dochází k přemnožení zvěře.

„Je dobře, že se Strážnice s panem Novotným dohodne. Jinak to snad ani nemohlo dopadnout. Vleklé spory mezi sousedy nejsou dobré,“ míní Galečka.

Veřejnost nesmí mít zákaz chodit do lesa, rozhodl soud

Obě strany by se měly sejít v listopadu. Němeček věří, že vše dořeší do konce roku. Novotný se podle něj ani nebrání tomu, aby Strážnici vyplatil peníze za způsobenou škodu.

„Nebavíme se o nějaké horentní částce. Jsou to asi desetitisíce korun, protože došlo k poškození mladých stromků. Kvůli tomu ale byla narušená obnova lesa,“ přiblížil Bartoš. Novotný také pravděpodobně umožní Strážnici, aby za určitých podmínek mohli její pracovníci využívat jeho cesty. Nyní musí lesníci jezdit obtížným terénem.

S Novotným se v minulosti dohadovali i ochránci přírody z Hnutí Duha. Těm se nelíbilo, že Novotný neumožňuje celoroční přístup do přírodní rezervace Kútky.

„Obora Radějov je přírodně velmi cenné území v Bílých Karpatech. Znepřístupňování území veřejnosti považujeme proto za porušení zákona,“ upozorňoval Pavel Dekař z chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Tento spor nakonec rozsekly až soudy. Loni padl definitivní verdikt, že Novotný nesmí zakazovat celoroční přístup veřejnosti do obory.

Radějovské oboře se Novotný věnuje zejména od té doby, co za čtyři miliardy korun prodal firmu Hamé Babice. Ve velkém byznysu je nyní aktivní hlavně jeho syn, který vede dopravní společnost Leo Express.