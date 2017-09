Brno se vyšvihlo mezi top kvetoucí evropská sídla, jako první v Česku

Brno se díky oceněné zařadilo k evropským městům s nejkvalitnější péčí o zeleň, jakými jsou například Edinburgh, Drážďany nebo Birmingham. „Brno se stalo za zhruba 40 let trvání soutěže prvním českým městem, kterému se této cti dostalo,“ poznamenal náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander (SZ).

Podle něj úspěch zvýší prestiž města a přitáhne další turisty. Komise měla na prohlídku města zhruba sedm hodin a posuzovala dvanáct různých oblastí souvisejících s životem ve městě. Kromě parků, zelených zákoutí a zahrad je zajímalo například i nakládání s odpady a to, jestli je lidé třídí, jak je město příjemné pro turisty anebo jak vede své obyvatele a hlavně děti k ekologickému chování.



Fotografie do soutěže posílali i Brňané

Porota posuzovala práci profesionálů z městských společností, kteří se o zeleň starají. A zajímalo ji, jestli se do péče zapojují i sami Brňané. Ti také posílali do soutěže fotografie kvetoucích brněnských míst.



Členům komise se líbilo například v Otevřené zahradě, kde lidé sami upravili záhonky, ve zprávě ocenili i partu nadšenců, která vrátila vinice na jižní svahy pod Špilberkem. Kladně hodnotili i to, že park kolem hradu využívají všechny generace nebo že mezi sídlišti v Novém Lískovci na popud lidí vznikl místo původně plánovaných paneláků park Pod Plachtami s jezírkem.



O parky a aleje se v Brně stará městská společnost Veřejná zeleň města Brna s rozpočtem 45 až 50 milionů korun ročně, ale další desítky milionů dávají do údržby městské části.



Podle Andera má život lidem zlepšit celá řada projektů. „Nedávno jsme dokončili rekonstrukci parku na Špilberku, nad Otevřenou zahradou chceme ještě upravit severní svah. Vzniknou tam pěšiny, naučná stezka a do budoucna i cesta v korunách stromů. Před podpisem je smlouva na rekonstrukci další části Kapucínských teras pod Petrovem za zhruba 20 milionů korun. Měla by být hotová na přelomu let 2018 a 2019. Takže vzniknou další odpočinkové zóny v centru města,“ upřesnil Ander.



A dojde i na úpravy nábřeží podél řek. Například úsek u Svratky od ulice Uhelné proti proudu až k výstavišti by měl vyjít na částku kolem 340 milionů korun.