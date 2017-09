Slováci vozí nechtěné psy na Moravu, u nich by zvíře po týdnu utratili

V prvním případě strážníci převáželi do útulku mladého psa rasy Jack Russell teriér. „Někdo ho vyhodil z auta se slovenskou registrační značkou a rychle odjel pryč. Pes je asi jeden a půl roku starý a naštěstí v dobré kondici,“ uvedl mluvčí Městské policie Břeclav Zdeněk Novák.

O tři dny později břeclavští strážníci řešili podobnou situaci. Štěně křížence belgického ovčáka našla kolemjdoucí žena u třídičky odpadů. „Strážníci ho přivezli na služebnu, odkud jsme ho přemístili do útulku v Bulharech,“ sdělil Novák.

O tom, že v posledních měsících takových případů přibývá, už strážníci jednali i s vedením radnice v sousedním slovenském Lanžhotě.

„Dávali to do souvislosti se zákonem, který u nich na Slovensku platí. Jestli to tak skutečně je, ale nedokážeme úplně říci. Ve většině případů totiž nezjistíme, jestli odhozený pes skutečně pochází ze Slovenska,“ poznamenal Novák.

Na Slovensku platí zákon, podle kterého lze psa utratit přímo v odchytných stanicích. Stačí, aby se o zvíře sedm dní nikdo nepřihlásil.

Přitom samotné stanice nemají povinnost seznam nalezených psů zveřejňovat. Informace o nich se lidé dozvídají jen díky dobrovolníkům, kteří do stanic docházejí (před časem jsme o tom psali podrobně zde).