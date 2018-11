Odpadová firma údajně platila za neexistující svoz, padlo trestní oznámení

Podnikatel Milan Černošek před osmi lety stanul před soudem v kauze údajného tunelování brněnské kampeličky Záložna. Podle vyšetřovatelů tehdy připravil střadatele o více než 70 milionů korun.

Soud ovšem Černoška nakonec osvobodil, stejně jako jeho obchodního partnera a někdejšího mocného brněnského lobbistu Františka Macháče, spojeného mimo jiné s vyjednáváním o podpoře Topolánkovy vlády od přeběhlíků.

Teď se Černoškovo jméno opět skloňuje v souvislosti s trestním oznámením. To se týká společnosti Respono, která na Vyškovsku a Prostějovsku zajišťuje likvidaci odpadu pro téměř stovku obcí. A právě Milan Černošek je jejím šéfem.

Trestní oznámení podal Ivo Bárek, místopředseda Senátu za ČSSD, který je předsedou představenstva Respona.

„Na základě kontroly externí firmou, kterou představenstvo nechalo udělat, jsme s kolegou Petrem Kostíkem (člen představenstva a radní Slavkova za ČSSD, pozn. red.) dospěli k názoru, že podáme trestní oznámení,“ uvedl Bárek. O co se přesně jedná, nechtěl s ohledem na vyšetřování přiblížit on ani Kostík.

Auta podle dokumentů jezdila na skládku o půlnoci

V mimořádně citlivé kauze jde podle informací MF DNES o fiktivní faktury, které firma údajně vystavovala za svoz odpadu.

Na skládku v Kozlanech nedaleko Vyškova údajně odpad navážela firma Gudbis, která však nemá ani licenci k dopravě. Respono jí přesto platilo statisíce z peněz, které získává od akcionářů, tedy z rozpočtů obcí. Auta podle dokumentace na skládku jezdila i o půlnoci, kdy je však zavřená.

Na fakturách navíc chyběly nezbytné údaje jako například poznávací značky vozů. Zástupce společnosti Gudbis se redakci nepodařilo kontaktovat. Správce skládky v Kozlanech Pavel Škurek se ke kauze nechtěl vyjadřovat.

Jak však zjistila MF DNES, byl to právě on, kdo na údajné nesrovnalosti upozornil. Všiml si, že se mu v novém elektronickém účetním systému, který po svém nástupu nechal zavést Černošek, objevují faktury zadané někým jiným.

Milan Černošek potvrdil, že o trestním oznámení, které směřuje k prošetření hospodaření firmy, ví. „Považuji to celé za nesmysl, protože ve firmě proběhla kontrola a žádné pochybení neshledala,“ prohlásil Černošek.

Rozhádané představenstvo

A není jediný, kdo žádné problémy v chodu společnosti nevidí. Bárek a Kostík se kvůli tomu dostali do konfliktu s dalšími členy představenstva, v němž sedí starostové či zastupitelé z regionu. Trestní oznámení proto podali sami za sebe, nikoliv za představenstvo.

„Trestním oznámením se celá věc jen zbytečně nafukuje. Některé členy jsme o tom ale nedokázali přesvědčit,“ prohlásil z opačného tábora představenstva jeho člen a radní Bučovic Pavel Klimeš (KDU-ČSL).

„Proběhlo vnitřní šetření, jehož závěry si někdo vyložil tak, že se má podat podnět policii. Já si ale myslím, že se mělo ve vnitřním šetření pokračovat a měla se přijmout nápravná opatření,“ doplnil Klimeš.

Ani nový starosta Vyškova Karel Jurka (ODS), který rovněž sedí v představenstvu, nevidí k vyšetřování pádný důvod.

„Podezření se nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. Sám si nemyslím, že jde o vážné věci. Někteří členové nesouhlasili s tím, aby se šlo cestou policejního vyšetřování, a říkali, že problém je technického rázu,“ řekl s tím, že sám už nicméně v minulosti navrhoval, aby věc prověřila policie.

U myšlenky však zůstalo, na policii nakonec Jurka nešel. Nový starosta Vyškova je totiž spojen s Responem nejen jako člověk ve vedení. Jeho firma Topdesign pro Respono zajišťuje reklamu.

Jurka to za střet zájmů nepovažuje. „Myslím, že vstupem do politiky by neměl člověk zahodit dosavadní život. Pro Respono pracuje moje firma asi dvacet let. Osm let, co jsem ve vedení Vyškova, se o firmu stará moje žena, která má ode mě plnou moc,“ dodal Jurka s tím, že o zakázkách ostatně představenstvo nijak nerozhoduje.