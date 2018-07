Dejte kola pryč od dopravních značek, vyzývají správci brněnských cest

„Přivázali jste si v Brně ke sloupku dopravní značky, ke sloupku semaforu nebo k zábradlí podél komunikací svoje jízdní kolo a máte ho tam dosud? Našli jste na něm naši výzvu k odvozu? Neváhejte, běžte si pro něj a odvezte si ho!“

Tímto sloganem vyzvala městská firma Brněnské komunikace všechny brněnské cyklisty, aby svá kola, která mají takto v ulicích, uklidili. A dala jim na to krátký čas - do prvního srpna. Pokud to někdo neudělá, jeho stroj odveze městská firma a bude po něm vymáhat náklady.

Městská firma argumentuje zákonem o pozemních komunikacích. V něm se píše, že u dopravních značek nesmějí být umístěny žádné předměty. „Bude se to týkat především těch kol, které jsou v dezolátním stavu, a už tak ani nemají majitele,“ upřesnila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Doplnila, že se bude vše posuzovat individuálně, nicméně připouští, že v konečné rovině se to týká všech kol, které u značek nebo semaforů jsou. „Tato činnost postupně narůstá,“ vysvětlila, proč k tomu přistupuje firma zrovna teď.

Kola nejsou problém, shodují se strážníci a cyklisté

Městští strážníci ale nepozorují, že by v ulicích počet kol u značek výrazně narůstal a bránil tak provozu nebo přechodu chodců. Tam kola vnímají jako problematická. „Kde to nijak nepřekáží a neomezuje, tak to tolerujeme,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Podle spolku Brno na kole není zřejmé, proč k takovému kroku městský podnik najednou přistupuje. Nevnímají, že by kola v ulicích byla skutečným problémem. „V Brně to není tak, že by kvůli nim nemohl člověk projít po chodníku. Kol, kterých se to může týkat, je minimum,“ tvrdí Michal Šindelář za Brno na kole.

Ohrozit to může i službu na sdílení kol Rekola. Ti už také výzvu zaznamenali, jak ale zareagují, zatím nevědí. „Budeme to řešit přes víkend,“ řekl koordinátor firmy Rekola v Brně Stanislav Čaban s tím, že se dosud s ničím podobným nikde v Česku nesetkali.

Opatření nerozumí ani někteří brněnští politici, mezi nimi například Martin Ander (Zelení). „Pokud není schopen magistrát dát do ulic dostatek stojanů na kola, je jasné, že kola jsou i jinde,“ prohlásil. S odstraněním skutečně souhlasí tam, kde kola překáží dopravě. Jinde by se však uzamykání kol mělo podle něj tolerovat.

Souhlasí s ním i předsedkyně Žít Brno Barbora Antonová. „Když je benevolence k zaparkovaným autům na chodníku, měl by se měřit stejně i cyklistům,“ domnívá se.

Pryč musela kola už před volbami před čtyřmi roky

Právě Žít Brno má s odstraňováním kol z ulic vlastní zkušenosti. Na podzim 2014 před komunálními volbami hnutí umístilo po Brně duhová kola, která jim sloužila jako nosiče hesel ve volební kampani. Městská firma je ale odstranila.

Souvislost s volbami tehdy generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový odmítl. „Pokud existuje překážka, která může ohrozit plynulost provozu na silnici nebo na chodníku, tak ji odstraníme. Děláme to, jakmile to zjistíme. Pokud si někdo zamkne kolo do stojanu nebo k zábradlí, je to v pořádku,“ vysvětloval před čtyřmi roky.

Barbora Antonová si u současné výzvy nechce připustit, že by to bylo kvůli blížícím se komunálním volbám, ve kterých kandiduje i hnutí Žít Brno. „Doufám, že to nijak nesouvisí,“ doplnila.

Odstraňování jízdních kol z ulic Brna v roce 2014, která sloužila hnutí Žít Brno jako nosiče volebních plakátů.