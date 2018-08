VIDEO: Budovu bývalé nábytkářské firmy odstřelili, na pozemku postaví domy

„Celý týden jsme v budově zkoušeli různé průrazy či průstřely. Na finální odstřel jsme použili asi deset kilogramů trhaviny. Všechno šlo podle plánu,“ uvedl střelmistr Martin Červenka.

Třípodlažní budova o rozloze 60 krát 20 metrů šla k zemi ve čtvrtek jako první z komplexu budov. Další budovy čeká demolice příští rok. Zbytek budov odstřelí. Náklady na demolici a následné vyčištění areálu vyjdou zhruba na 25 milionů korun.

„Většina areálu by měla po vyčištění sloužit pro výstavbu rodinných domů. V západní části by měl zůstat volný prostor pro vybudování pravděpodobně nějakého multifunkčního kulturního sálu a sportovní haly,“ řekl starosta Bučovic Jiří Horák (KDU-ČSL).

Budovy u nádraží rozeberou bagry

Na likvidaci nyní čekají ještě dvě velké budovy a patnáct menších. Ty, které se nachází blízko nádraží, demoliční firma rozebere pomocí bagrů. Ostatní budovy odstřelí.

„Hasiči to mají v rámci výcviku, mohou si to tedy vyzkoušet. Na jednu stanu je to rychlejší způsob, ale následně musíme vybírat sutiny,“ uvedl Václav Anovčín z hodonínské stavební firmy, která na demolici budovy dohlíží. Vybrání sutin a celkový úklid po odstřelu budovy potrvá zhruba měsíc.

Jediná budova, kterou demoliční firma nesrovná se zemí, je takzvaná Druckerova vila, která má připomínat někdejší slávu podniku. Ten za socialismu patřil ke špičce ve výrobě nábytku a byl součástí Spojených Uměleckoprůmyslových závodů se sídlem v Brně.