Brno-střed podpořilo odsun nádraží, vládne tu koalice podobná magistrátu

Stanovisko městské části nemá takovou váhu, jako bude mít rozhodnutí Brna. Nicméně koalice v městské části je obdobná té na magistrátu, Brnu-střed vládne Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a SZ, na magistrátu je v koalici navíc ještě TOP 09. V obou zastupitelstvech jsou pak i zástupci ČSSD, ODS a KSČM, kteří se dlouhodobě vyjadřují pro odsun. Nedávno mu vyjádřila podporu i Kancelář architekta města Brna.

Magistrátní zastupitelé se vyjádří na konci února, nechávají si zpracovat ještě průzkum veřejného mínění. Rozhodnutí kraje a města je pouze doporučení vládě, která nakonec o poloze nového nádraží rozhodne.

Na zasedání zastupitelstva přišlo z řad veřejnosti několik lidí, kteří prosazují zachování nádraží v centru. Hlasování předcházela dlouhá politická debata, ve které zastupitelé vyjadřovali názor na jednotlivé varianty. Pro nádraží v centru pod Petrovem se vyjádřili koaliční Zelení a Žít Brno, pro odsun naopak koaliční ANO a KDU-ČSL i opoziční strany ČSSD, ODS, TOP 09 a KSČM. Pro variantu odsunu nádraží nakonec hlasovalo 29 zastupitelů, 11 jich bylo proti, jeden zastupitel se hlasování zdržel.

Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026.

Zastánci odsunu poukazují na to, že se u řeky může začít stavět dříve, a proto bude možné ještě částečně čerpat peníze z Evropské unie, což se u Petrova nepředpokládá. Dále zmiňují větší připravenost projektu, nižší náklady i snazší pozdější napojení vysokorychlostních tratí. Podporovatelé nádraží pod Petrovem zase tvrdí, že odsunuté nádraží prodlouží dobu cestování lidí a bude se tam hůře dostávat městská hromadná doprava, zatímco u Petrova už je rozvinutá.