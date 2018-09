Každý by se měl pokusit vyřešit své bydlení, říká šéf brněnské ČSSD

Před čtyřmi lety ČSSD ve městě získala 17 procent hlasů. I když to byl druhý nejlepší volební výsledek, skončila v opozici, ačkoliv předtím Brnu vládla i s postem primátora.

Zaujal jste předvolebním klipem, v němž vylézáte z kontejneru. Jaké na to máte reakce?

Zatím k mému překvapení většinou negativní.

A z plakátu zní heslo Dostupné bydlení pro poctivé lidi. Jak byste definoval poctivého člověka?

Je to ten, kdo se nesnaží zneužít systém pomoci lidem v nouzi. Když nemá práci, snaží se ji hledat, má aspoň základní vůli spolupracovat.

Podle statistik ministerstva práce se bavíme jen o několika promile podvodů z asi 40 miliard korun, které se každoročně vyplatí na dávkách. Ve svém volebním heslu zdůrazňujete marginálii, která není masovým jevem...

Je to i o tom, jestli dotyčný, který nemá bydlení, se obtěžoval udělat něco pro to, aby se jeho situace změnila. Mnozí Brňané, jestliže si nedokážou zajistit bydlení, protože na to finančně nestačí, přirozeně hledají něco dostupnějšího. A tady se můžu zeptat: Uvažovali ti lidé, že by třeba šli do nějaké jiné lokality?

Takže řešení je vystěhovat chudé lidi z Brna?

Chci tím říct, že většina lidí se snaží řešit svou situaci, a tak odcházejí z Brna, protože jinde je bydlení dostupnější. Mě by zajímalo, jestli ti lidé z ubytoven se zkoušeli chytit někde jinde – jak v práci, tak v dostupnějším bydlení.

Jako lídr ČSSD v Brně říkáte, že se měli postarat sami o sebe? To je dost pravicový postoj.

Každý se přece má pokusit situaci nějak vyřešit. Pokud na to nestačí, pak má přijít na pomoc stát či obec.

Víte, že pro chudé lidi je výhodnější žít ve větším městě, třeba proto, že je tu dostupnější sociální práce i úřady a líp tu najdou třeba i krátkodobý přivýdělek?

Mimo Brno je levnější bydlení, může tam být větší nabídka bytů i pracovních příležitostí. Já nikoho nikam neposílám. Jen konstatuji, že mnozí Brňáci šli za bydlením do okolí, protože je to levnější.

V programu máte také prosazení principu zásluhovosti. Tedy že před přidělením městského bytu musí nejdřív rodina absolvovat nějaké tréninkové bydlení. Teď ale fungují městské sociální projekty, které jsou výrazně úspěšnější než tento princip prostupného bydlení. Proč se chcete vrátit k něčemu, co má prokazatelně nižší úspěšnost?

Nevím, odkud čerpáte údaje...

Čerpám ze statistik. Prostupné bydlení má úspěšnost 20 až 40 procent, pilotní městský Rapid Re-Housing kolem 90 procent. Víte to?

To je těžko měřitelné. U městských projektů je bolestný proces zabydlování, protože je to daleko větší zkouška pro lidi v domech, kam tyto rodiny nastěhujete. Opakují se na ně stížnosti. My se ani nepřeme, zda má být sociální bydlení, či nikoliv, ale stále se držíme našeho názoru, že tréninkové bydlení je lepší.

V něm si ale udrží byt o 50 procent lidí méně než v Rapid Re-Housingu. Ten navíc bez problémů funguje desítky let v západní Evropě či v Americe. V čem je výhoda toho, co prosazujete?

Kdyby městské projekty takto fungovaly, tak to je samozřejmě dobrý nápad a pojďme do toho. Myslím, že nastane recidiva u zabydlených rodin, to ale ukáže jen čas. Podle mě nejsou zkušenosti ze západní Evropy nebo z Ameriky úplně přesně vhodné do našich podmínek.

Několik politiků, které má ČSSD na kandidátkách, figurovalo ve skandálech. Zastupitelé v několika městských částech si přidělovali obecní byty, pak je zprivatizovali za třetinovou cenu. A starosta Žabovřesk Pavel Tyralík levně koupil byt od developera, jenž chtěl po radnici úlevy. Myslíte, že to vaší straně neškodí?

Ti lidé získali důvěru od svých místních organizací, které je zařadily na kandidátky. Pozná se to teď ve volbách. Ale fakt, že je někdo v politické straně nebo zastupitel, ho přece nemůže vylučovat z toho, aby byl nájemcem městského bytu. Když to otočím, tak nevím, jestli by lidé chápali, že nějaký dům nebude privatizován, protože jedním z nájemníků je zastupitel a vypadalo by to blbě.

Jistě. Ale několik politiků mi řeklo, že právě kvůli tomu, že mají politickou kariéru, by se nikdy neodvážili požádat o městský byt. Protože jsou potřebnější lidé než oni. Takže všichni ti sociální demokraté opravdu potřebovali obecní byt?

Popsala jste postoj ideálního politika, to můžu jen podepsat. Tak by to mělo být a nejsem rád, když to vypadá tak, že se někdo k bytu dostal díky tomu, že je na radnici. Ideální by bylo, kdyby politiku dělali lidé, kteří mají tyto věci vyřešené. Ale těch kauz bylo víc a netýkaly se jen ČSSD. Pokud by byl spáchán trestný čin, tak je jasné, že takový člověk na kandidátce nebude.

To ale není pravda. Starosta Slatiny Jiří Ides boural opilý, spáchal tak trestný čin. Přesto je trojka na kandidátce do města i jednička do městské části. Je pro voliče důvěryhodný?

Je to samozřejmě politováníhodné lidské pochybení kolegy Idese. Velice ho to mrzelo. Bylo to řešeno trestním příkazem soudu, dostal pokutu a tím to skončilo. Šlo o naprosto ojedinělý exces a my jsme nepovažovali za správné, aby tak zkušený a nadějný komunální politik skončil na této jedné nepříjemné události. Nechci to ale zlehčovat.

Jako strana tím ale vysíláte voličům signál, že pokud jste zkušený komunální politik, můžete pít alkohol a bourat, jak chcete, a nebude to mít na vaši kariéru vliv. Nebyla by lepší větší sebereflexe?

Trestat mají orgány, které jsou k tomu určené. My jsme to jako strana posoudili a vyšlo nám, že jsme připravení se za pana Idese postavit a riskovat, že to lidé nepřijmou, že to budou považovat za špatný signál a tím pádem bude nevolitelný. Udělal jeden přešlap a sundat ho kvůli tomu z kandidátky nám přišlo neúměrně přísné. Máme u něj navíc jistotu, že se to už nebude opakovat.

Já vašim argumentům rozumím. Dokážete si ale představit, že pro voliče nemusejí být dostatečné?

Ano, připouštím to. Na druhou stranu i tak velká politická strana jako ČSSD nemá mnoho lidí, kteří jsou vhodní a mají předpoklady, aby byli v politických funkcích. Musíme posuzovat rizika i tak, jestli si můžeme dovolit při sebemenším náznaku ty lidi škrtnout z kandidátek a nahradit někým jiným.

ČSSD byla v končící volebním období v opozici. Jak hodnotíte svou práci?

Moc se toho nedařilo prosadit. Opozice není postavení, o které by měly strany zájem. Zůstává jí role pojistky a myslím, že z tohoto hlediska jsme fungovali dobře.

Co považujete ve vašem programu za nejdůležitější?

Brno má velký problém s územním plánem a to se promítá do všech dalších oblastí. Ať je to situace dopravy, zhoršená dostupnost bydlení, kompletně životní prostředí. Důležité také je, aby se podařilo dobudovat dopravní infrastrukturu, velký městský okruh.