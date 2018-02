VIDEO: Biatlon, curling i snowboard. V olympijském parku už dovádí děti

Sáňkování či bobování pro děti žádnou velkou exotikou není, ale díky speciálním brýlím mají na trenažeru pocit, jako by se řítily olympijským korytem.

Zato běh na lyžích, bruslení na oválu či jízdu na snowboardu si mohou osahat doopravdy. O vybavení se návštěvníci starat nemusí, vše potřebné dostanou přímo v areálu.

Park nabízí zhruba třicítku sportovních atrakcí včetně těch dost netradičních jako plochu pro curling nebo biatlonovou střelnici.

„Jsem přesvědčený, že tyto plochy budou Brňané moct využívat ještě řadu let,“ prohlásil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) na dopoledním slavnostním zahájení, na které dorazilo asi 1 500 diváků.

Popřát úspěch českým sportovcům na něj do Brna přijel i jihokorejský velvyslanec Moon Seoung-Hyun Moon. Ocenil především, že olympijské parky jsou původně českým nápadem, kterým se inspirovala i jiná evropská města.

„Zimní olympijské hry jsou globálním festivalem. Během nich bude českým sportovcům pomáhat 200 korejských podporovatelů. Věřím, že se vztahy mezi našimi zeměmi posílí a držím pěsti vašemu týmu,“ uvedl Moon.

Návštěvníci si kromě zimních sportů mohou zahrát také šachy, stolní tenis či florbal. Výzvou je zdolání horolezecké stěny. Hladové zasytí chleba Karel pojmenovaný podle sušického pekaře Karla Rendla. Chleba stejné receptury každý den pečou také pro české sportovce v Koreji.

Olympijský park bude na výstavišti otevřen do 25. února, tedy do konce olympiády. Vstupné stojí 50 korun, děti do 150 centimetrů jej mají zdarma. Stejný festival se koná také v Ostravě.