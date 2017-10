Soud zrušil osvobozující rozsudek v kauze otravy metanolem ve Veselí

Obžaloba ze smrti devětadvacetiletého muže, který v září 2012 po vypití otráveného alkoholu po několika dnech zemřel, viní Stanislava Pražana, Libora Drábka, Františka Bačíka a Ivanu Ondrušovou. Hrozí jim až deset let vězení.

Muži podle spisu závadný alkohol obstarali a dodali ho do hostince, který provozovala Ondrušová. Právě tam muž popíjel alkohol o den dříve, než skončil v nemocnici s metanolovou otravou.

Hodonínský soud čtveřici loni viny zprostil, krajský soud ale případ po odvolání vrátil zpět. Letos v květnu hodonínský soud obžalované viny zprostil znovu.

Jak v odůvodnění rozsudku tehdy uvedl předseda senátu hodonínského soudu Ladislav Sobotka, policie už na začátku případu porušila zákon, když nezákonným způsobem získala některé z důkazů. Šlo především o souhlas Ondrušové s prohlídkou hostince, který podle obhajoby poskytla, aniž věděla k čemu.

Podle soudu však platí, že i kdyby policie opatřila důkazy v souladu se zákonem, souvislost mezi mužovým úmrtím a tím, že otrávený alkohol pil právě v tomto hostinci, se jednoznačně neprokázala.

„Navštěvoval i jiná zařízení a alkohol požíval i sám doma,“ uvedl tehdy Sobotka (o rozhodnutí hodonínského soudu jsme psali zde).

Tresty kolem čtyř let vězení

V krátkém odůvodnění senátu krajského soudu ve čtvrtek zaznělo, že ze strany policie o porušení zákona nešlo.

„Jde o to, co bude v tom písemném vyhotovení rozsudku. Zda odvolací soud vyjádří nějaký svůj právní názor, protože z toho odůvodnění to nezaznělo,“ uvedl po skončení odvolacího řízení obhájce Ondrušové Josef Pešta.

Zopakoval, že šest lidí pilo v hospodě stejný alkohol a nikomu nic nebylo, zatímco poškozenému ano. „Šlo o notorického alkoholika, není vyloučeno, že se napil někde jinde na své okružní cestě,“ uvedl obhájce.

Státní zástupce Antonín Budiš v květnu stejně jako loni v závěrečné řeči navrhoval tresty při spodní hranici sazby, tedy kolem čtyř let vězení. Vyjma Pražana, který už u zlínské pobočky brněnského krajského soudu dostal za nelegální obchody s lihem trest devět let vězení. Tento trest už je pravomocný a Pražan si ho odpykává ve vězení.

Metanolová aféra vypukla v září 2012, kdy se objevily první případy úmrtí po požití nelegálně vyráběných lihovin s obsahem jedovatého metylalkoholu. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojováno s hlavní vlnou metanolové kauzy, zemřel na konci února 2014. Celkem zemřelo asi 50 lidí, další připravil alkohol o zdraví.

Justice se s případem zabývala v mnoha soudních procesech. Míchači kontaminované směsi Tomáš Křepela a Rudolf Fian dostali doživotí.

Aktuálně řeší policisté úmrtí na Znojemsku, kde je zřejmě viníkem také metanol. Nyní se čeká na výsledky nařízené soudní pitvy (podrobnosti zde).