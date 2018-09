Národní park Podyjí se změní. Méně kácení, více oblasti jen pro turisty

Změna vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z minulého roku. Jejím cílem je zachovat přírodu v co nejpůvodnějším stavu, ale více otevřít parky návštěvníkům.

Nyní je na ministerstvu životního prostředí, které musí připravit a projednat vyhlášku, jež uvede zóny do praxe. Na to už čekají i v národním parku České Švýcarsko, kde dokončili návrh zonace krátce po Podyjí.

„Oba procesy budou nejspíše probíhat současně,“ uvedla mluvčí ministerstva Jarmila Krebsová.

Bezzásahová zóna se průběžně rozšiřuje

A co konkrétně nové zóny stanovují? Zatímco v zóně přírodní a v zóně přírodě blízké (například lesy na Vranovsku a svahy říčního údolí) bude příroda ponechána samovolnému vývoji, krajinu v zóně soustředěné péče (vřesoviště nebo údolní louky) nechají správci parku dál kosit a spásat. Zóna kulturní krajiny pak vymezuje zastavěné plochy, kterých je ale v Podyjí úplné minimum.



Zóna přírodní a přírodě blízká se tak bude následující roky rozkládat na zhruba 60 procentech území národního parku, což je nejvyšší podíl v České republice. Od roku 1991 se taková „bezzásahová“ oblast rozrostla z 25 na 37 procent.

„Takže se zvětšuje průběžně, nyní se zjednodušeně řečeno změnil jen zákres v mapě. Dlouhodobým cílem je ponechat samovolnému vývoji 75 procent plochy parku,“ vysvětluje vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

O vřesoviště, květnaté louky nebo uměle prosvětlované lesy, které jsou domovem řady vzácných druhů rostlin a živočichů, se ale pečovat musí. A zákonem jsou stanovené výjimky, kdy správci mohou zasahovat i v zóně přírodní – jde například o hašení požárů, údržbu turistických tras nebo monitoring.

„V přírodní zóně tedy nezůstanou vyvrácené stromy viset cestou, aby je turisté museli podbíhat podle pravidel ruské rulety,“ zdůrazňuje Reiterová.

V první zóně se budou moci návštěvníci pohybovat jen po značených cestách, nemohou tam tak třeba vyrazit na houby. Jak to bude ve zbývajících částech parku, nezáleží jen na zonaci. V nejbližších měsících se bude teprve jednat o tom, jak budou v parku nově upraveny klidové zóny. „Uvažuje se o uvolnění dosavadního režimu návštěvnosti. Tedy zpřístupnění luk pod Šobesem, lesů

Čtyři nové zóny Podyjí Zóna přírodní (37 % národního parku): „Bezzásahové území“, kde člověk pozoruje, jak příroda funguje bez lidského usměrňování.



Může jít o lesní porosty s určitým zastoupením nevhodných dřevin. V Podyjí například jehličnanů nebo cizokrajných druhů. Po jejich odstranění mohou být přeřazeny do zóny přírodní. Zóna soustředěné péče (39,9 %): Cílem péče je přiblížení se co nejpřirozenějšímu stavu. V Podyjí jde o plochy vřesovišť závislé na dlouhodobé pastvě a regulaci náletových dřevin nebo třeba sečené údolní louky.

za Havraníky a v okolí Sealsfieldova kamene a Havranických vřesovišť,“ nastínil ředitel národního parku Tomáš Rothröckl.

Nově vyhlášené zóny v parku se budou týkat také všech vlastníků pozemků na jeho území – jsou podkladem pro péči o jeho jednotlivé části. „Dotýká se to obce jako úřadu, bude nutné upravit rozvojové dokumenty či plány, například lesní hospodářský plán,“ vysvětluje starostka Horního Břečkova Petra Formanová (nez.).

Nově připravené zóny mají platit následujících 15 let. „Z hlediska přírody to není dlouhá doba a jen čas ukáže, zda to bylo dobré rozhodnutí. Starostové dotčených obcí s tím neměli problém. Nechali jsme to na odbornících. Doporučoval jsem, ať se k tomu vyjádří hlavně majitelé lesů, zemědělci, vinaři. S nimi to bylo také konzultováno a došli ke kompromisu. Věřím, že to prospěje

hlavně přírodě,“ popisuje vznik nových zón starosta Vranova nad Dyjí a zároveň místopředseda Rady národního parku Podyjí Lubomír Vedra (ČSSD).