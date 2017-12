Na parkování v Brně je potřeba měšec, automaty neberou karty ani bankovky

Manželé Brázdovi z Humpolce v rozpacích přešlapují před parkovacími hodinami ve Veselé ulici v historickém centru Brna. Je první povánoční den, půldruhé hodiny po poledni a oni chtějí na místě nechat své auto až do večera.

Jenže automat platební karty ani bankovky nebere. Neumí to. Nakonec Brázdovi obrátí kapsy a dají do kupy sumu, která vystačí do 19 hodin. „Snad to bude stačit, ale je to docela horor,“ konstatuje Jan Brázda a zastrčí platební kartu do peněženky.

A bude hůř. Od Nového roku totiž Brno parkování v historickém jádru zdraží na dvojnásobek (psali jsme zde).

Půlhodina vyjde místo stávajících 15 korun na třicet, hodina na šedesát a další načatá hodina na stejnou částku. Což je dokonce víc než v Praze, kde je „nejdražší“ hodina za 40 korun.

Nově se až na několik výjimek bude platit i v sobotu odpoledne a v noci, kdy dosud řidiči neplatili. Podle náměstka brněnského primátora pro dopravu Matěje Hollana (Žít Brno) se tím uvolní místo pro místní rezidenty.

„Kdo z návštěvníků chce parkovat v historickém jádru, musí počítat s tím, že to bude něco stát,“ říká Hollan.

V okolních obchodech nerozměňují

Potíž je v tom, že kdo bude chtít platit, musí přijít s měšcem jako ve středověku. Automaty jsou zastaralé a fungují pouze na mince. Měniče v jejich okolí nejsou.

A tak například parkování na již zmíněné Veselé ulici po dobu 24 hodin přijde na 1 170 korun a v dvacetikorunách bude vážit bezmála půl kila. Kdo přijde s padesátikorunami, „vystačí si“ zhruba se čtvrtkilem platidla. 890 gramů mincí bude potřebovat na zaplacení denního parkovného, když bude platit v desetikorunách.

A kdo bude chtít rozměnit v okolních obchodech, nemá moc šancí na úspěch. „Nerozměňujeme. Lidé sem chodí čtyřicetkrát za den. Drobné potřebujeme na vracení,“ říká prodavačka z trafiky v České ulici, v sousedství jednoho z městských parkovacích automatů.

„Vím, že to není úplně nejpříjemnější, tahat s sebou mince, a doufám, že to nebude trvat dlouho. V historickém centru budeme testovat rezidentní parkování jako první a přitom dojde i k výměně přístrojů za modernější. V nich půjde platit i jinak, například platební kartou nebo bankovkami,“ slibuje Hollan.

To podle harmonogramu, který město schválilo před Vánocemi, nebude dřív než v létě příštího roku. Řešením pro řidiče je podle Hollana odstavit auto v jednom ze tří parkovacích domů v centru. Mají nenaplněnou kapacitu a nezdražily.

„V okolních parkovacích domech budou ceny prakticky o polovinu levnější než ceny na ulici. A platí se tam až při odjezdu i pomocí bankovek,“ dodává Hollan.