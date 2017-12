Schváleno. Parkování v centru Brna podraží, platit se bude i v noci

18:31 , aktualizováno 18:31

Nový ceník parkování v historickém centru Brna odhlasovali městští radní. Postupně by měl začít platit od 1. do 15. ledna a stání v oblasti vymezené ulicemi Husovou, Kolištěm a Nádražní plus v přilehlé městské rezervaci podraží na dvojnásobek.