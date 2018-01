Vzkříšení za stovky tisíc. Z hromady šrotu v Brně vyroste parní Němka

Obří parní lokomotiva Kriegslok, která je v Česku známá pod názvem Němka, patřila v minulosti mezi nejpočetnější. Vyrobilo se jí přes šest tisíc kusů, většina z nich však byla zlikvidována. Klubu přátel kolejových vozidel Brno se jeden z exemplářů podařilo získat. Zatím sice vypadá spíš jako hromada šrotu, to se ale brzy změní.

Nadšenci do vlaků všeho druhu v čele s Jiřím Kotasem získali přes web Startovač 576 tisíc korun, přestože původně požadovali „jen“ 440 tisíc. Slibují však, že na opravu staré lokomotivy využijí každou korunu.

„Parní lokomotivy jsou obdivuhodné, ale já nechci být jen obdivovatelem. Rozhodl jsem se, že pro jejich udržení při životě i ve třetím tisíciletí něco udělám,“ hlásí Kotas, který je předsedou klubu.

Starou lokomotivu, jež váží asi 150 tun, se podařilo získat před třemi lety. V roce 1944 ji vyrobila německá firma Henschel pro jugoslávskou železnici. Zatím není provozuschopná, na její obnovu mají pomoct vybrané peníze.

Stroj objevil právě Kotas. „Štěstí bylo, že ji jako jeden z 32 kusů vyčlenili pro vojenskou rezervu, většina byla totiž během války zničena. V roce 1991 byly ale i tyto zálohy v době rozpoutání válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii zlikvidovány, a to částečně rozprodejem či sešrotováním,“ přibližuje osud „brněnské“ Němky.

V roce 2006 si ji nový majitel odvezl do Bratislavy. Chtěl ji zprovoznit, ale nepovedlo se mu to. Pak ji našel Kotas a přivezl společně s kamarády z klubu do Brna. Nyní se nachází v hale na dolním nádraží.

S modernizací začali odzadu

Němky jezdily rychlostí až 80 kilometrů v hodině. Primárně byly určené pro Německé dráhy k válečnému nasazení. Konstrukce vycházela z modelu nižší třídy a byla přizpůsobena také pro nasazení v podmínkách Sovětského svazu – tedy pro kruté zimy, dlouhé mezistaniční úseky a méně kvalitní tratě oproti těm v evropských zemích.

Lokomotivy se vyráběly v letech 1942 až 1945 ve třinácti evropských továrnách na územích okupovaných nacistickým Německem. Několik let pokračovala produkce i po válce.

Němka, již získal Kotas, má výrobní číslo 555.0186. Spolu s kamarády z klubu se už pustili do modernizace.

„Začali jsme odzadu, zdánlivě jednodušším krokem, tedy opravou tendru. Po odpojení od lokomotivy jsme ho museli rozebrat, řádně vyčistit, otryskat, vyvázat podvozky a také provést prohlídku jednotlivých dílů. Po otryskání pískem se objevila spousta míst, kde bylo třeba vyspravit trhliny či staré sváry. Máme před sebou mnohem více práce, než jsme předpokládali. Stroj teď čeká lakování a kompletace jednotlivých dílů,“ přibližuje Kotas, jak postupují v modernizaci.

Je to zatím nejsložitější práce, do které se členové brněnského klubu pustili. Už se jim podařilo zprovoznit malou parní lokomotivu z roku 1954, kterou už osm let nasazují na historické jízdy. Pracovali na ní pět let a všechno si zařizovali sami.

„Modernizace Němky je ale složitější. Proto jsme také poprosili o finanční podporu. Potřebujeme pomoc specializované firmy, abychom opravu urychlili. Jinak hrozí, že se lokomotiva rozsype,“ vysvětluje Kotas, proč tentokrát potřebují stovky tisíc korun. Na každého, kdo na Startovači přispěl, čeká odměna od drobných suvenýrů až po jízdu „novou“ parní lokomotivou.