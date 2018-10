Ukáže se, jestli budou koalici ostatní torpédovat, říká starosta Břeclavi

Proč jste neuvažovali o Mladých a neklidných, když vyhráli?

Pro lidovce jsme se rozhodli proto, že se na tom všichni tři dosavadní členové koalice shodli. Já bych byl ochoten uvažovat i o Mladých a neklidných, ale oni se na mě vůbec neobrátili, nenavrhli spolupráci (Mladí a neklidní naopak tvrdí, že jim koaliční strany nebraly telefon - pozn. red.).

Počítáte s tím, že ve čtyřčlenné koalici bude složitější domluva?

Ano. A bude to složitější i proto, že jsme dali dohromady pouze čtrnáct křesel (těsná většina – pozn. red.). Ale moc jiných variant nebylo, protože vyjma Mladých a neklidných všichni ostatní mají také velmi malý volební zisk. Takže nějaký silnější potenciální partner se prostě nenabízel.

Překvapilo vás, že se do zastupitelstva dostaly všechny strany a hnutí, které kandidovaly?

Skutečně jsem si myslel, že se tam některé subjekty nedostanou. Zastupitelstvo je hodně rozdrobené. Jestli to bude komplikovat práci, to se teprve ukáže. Záleží hlavně na tom, jak se k situaci kolegové postaví. Jestli se budou snažit práci koalice bojkotovat, dehonestovat a torpédovat, nebo budou rozumní.

Váš volební program byl poměrně obecný. Co bude stěžejním projektem následujících čtyř let?

Teď to neumím říct. Do ustavujícího zasedání zastupitelstva dáme dohromady programové prohlášení rady, které jsme v minulém volebním období dělali trošku později a přišla kritika. Takže teď bych byl rád, abychom ho měli hotové. Kvůli tomu, že přibyli lidovci, si musíme nejprve sednout a stěžejní investice s nimi probrat. Protože oni budou mít možná jinou představu. Co se tak stane tím nosným tématem, to se musíme teprve dohodnout. A úzce to souvisí s tím, že v těchto dnech probíhá zpracování rozpočtu na léta 2019 až 2021. My se do něj prostě musíme vejít. Nevím, jestli by se do něj vešli Mladí a neklidní, kteří slibovali investice snad za 2,5 miliardy korun.