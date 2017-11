Vzbouření charit pomohlo. Kraj rozdělí peníze všem, šéfům se ulevilo

Ředitel Oblastní charity Brno Oldřich Haičman už nemusí řešit dilema, kdo z jeho lidí bude mít před Vánocemi na výplatní pásce o tisíce korun víc a na koho peníze nebudou.

Kraj, který ještě v minulém týdnu obhajoval rozdělení státní dotace téměř 76 milionů korun jen mezi služby péče – domovy pro seniory, chráněná bydlení, stacionáře či pečovatelské služby, změnil názor. Dá je všem.

Ředitelé „pokrácených“ organizací na nespravedlnost upozorňovali už od zářijového zastupitelstva, které příděly peněz odhlasovalo. Podle nich hrozilo, že špatně placení zaměstnanci začnou odcházet a terénní, nízkoprahové a poradenské služby budou odumírat.

„Psali jsme na kraj i na ministerstvo, ale ledy se hnuly až poté, co minulý pátek vyšel článek v MF DNES. V pondělí se sešel sociálnězdravotní výbor a v úterý jsme dostali informaci, že kraj peníze přepočítá podle pracovních úvazků všem službám. Těší mě to za 400 lidí pracujících v azylových domech, noclehárnách, domovech pro matky s dětmi v tísni, v centrech pro neorganizovanou mládež nebo s bezdomovci, i když v konečném součtu dostaneme míň,“ poznamenal Haičman.

A ulevilo se i Blance Veškrnové, šéfce brněnského zařízení Práh, které poskytuje pomoc lidem trpícím duševními nemocemi. „Jsem šťastná, že to tak dopadlo. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat,“ poznamenala Veškrnová.

Dostala peníze na tři služby ze šesti. Na jednu – chráněné bydlení – dokonce přes milion korun. „Mám tam ale jen šest lidí. Nemohla bych peníze rozdělit jen jim. Musela bych je nejspíš vrátit,“ podotkla.

Organizace teď čekají, kolik peněz od kraje dostanou

Podle protestujících ředitelů by se v původním rozdělení peněz od kraje mohly platy různých zaměstnanců se srovnatelnou náplní práce lišit až o pět tisíc korun měsíčně. A to se zpětnou platností od července, kdy začalo platit rozhodnutí vlády o zvýšení platů a mezd v sociálních službách o 23 procent.

To se nezdálo ani ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). „Upozorňovali jsme, že prostředky jsou určeny pro všechny druhy sociálních služeb zařazené do sítě sociálních služeb kraje,“ potvrdil mluvčí Petr Habáň s tím, že ministerstvo počká, až kraj dotaci vyplatí, a pak přijde na kontrolu. To nejspíš rozhodlo.

Organizace nyní čekají, jakou částku na jednoho člověka jim kraj přidělí. „Nevím, o kolik to bude méně. Počkám, až s čím přijde kraj, který je naším zřizovatelem. Doufám ale, že pokud nastane problém, vyřešíme to,“ věří Dana Indráková, ředitelka Sociálních služeb Vyškov, které měly dostat 3,6 milionu korun na domovy pro seniory.

A méně dostane i Oblastní charita Vyškov, která měla z dotace dostat přes jeden milion korun.

„Nemyslím, že by to mělo být dramaticky méně. To, co se stalo, je daň za rychlost. Kraj chtěl peníze co nejdříve dostat k poskytovatelům,“ poznamenal Roman Celý, který je ředitelem charity, krajským zastupitelem za KDU-ČSL a současně členem sociálně-zdravotního výboru.

Postup projednaly všechny orgány kraje

A stejně mluví i náměstek jihomoravského hejtmana pro oblast sociální Marek Šlapal (ČSSD). Podle něj zastupitelé v září rozhodli ve snaze ušetřit administrativní průtahy a dostat peníze k nejpotřebnějším organizacím. Postup rozdělení financí prošel všemi poradními orgány kraje, byl vysvětlený všem zastupitelům kraje a poté schválený, ale kraj nemohl dát všem.

„Pro ilustraci, abychom uspokojili požadavky na nárůst platů u všech poskytovatelů, museli bychom od MPSV obdržet 158 milionů korun, nikoliv pouze 76 milionů,“ uvedl Šlapal.

Teď bude tedy kraj rozdělovat znovu podle pokynu MPSV. V něm stojí, že dostat mají všichni pracovníci sociálních služeb podle mzdových a platových tarifů z roku 2016 a že peníze nejsou určené na dorovnání „děr“ letošního roku.

„Po tomto oznámení jsme se rozhodli nevést spor s MPSV, a protože upřednostňujeme jako vždy rychlé rozdělení peněz poskytovatelům služeb, provedeme přepočítání finančních prostředků podle počtu úvazků a schválíme to v krajské radě ve čtvrtek 24. listopadu,“ dodal Šlapal.