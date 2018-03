Pes spadl do rybníka dírou v ledu a topil se, hasič mu masíroval srdce

Jack Russell teriér ve středu odpoledne spadl do díry, kterou nejspíš do ledu vysekali rybáři. Sám se z vody nemohl dostat a pomoct mu nedokázala ani starší majitelka, která proto zavolala hasiče.

„Dva příslušníci ze stanice Hrušovany se již po cestě k zásahu oblékli do takzvaných suchých obleků. Profesionální jednotka tak mohla ihned po příjezdu zasáhnout a pejska z ledové vody vyprostit,“ popsal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Tím ovšem drama neskončilo, pes totiž po vytažení nedýchal. „Jeden z hasičů mu proto provedl masáž srdce a snažil se z něj vypudit co nejvíc vody. Poté jsme psa zabalili do deky. Postupně začal přicházet k sobě a dýchat, majitelka jej poté odvezla k veterináři,“ vylíčil Mikoška.

Hasiči se na resuscitaci psů nijak neškolí. „Při zásahu záleží na tom, co kdo o problematice ví. Někdy se i fouká do tlamy, ale v tomto případě šlo o to nastartovat psovi srdce a dostat z něj co nejvíc vody,“ podotkl Mikoška.