V Brně je potenciál kolaudovat dva a půl tisíce bytů ročně, tvrdí Hladík

„V dnešní době se lidé chtějí ztotožnit s tím, koho volí. Takže čím lepší máme lidi na kandidátkách, tím větší je i náš potenciál,“ říká třiatřicetiletý lídr lidovců Petr Hladík, který je poslední dva roky náměstkem primátora pro školství, bydlení a zdravotnictví.

Z vašeho stranického průzkumu mezi Brňany vyšlo, že 74 procent mladých lidí do 35 let považuje za největší problém, že ve městě obtížně hledají bydlení. To je alarmující číslo. Vy jste přitom náměstkem primátora pro bydlení, takže je to i vaše vizitka, ne?

Když jsem přicházel do pozice náměstka, byla jiná situace. Ze signálů, které jsme měli, jsme ale předpokládali, že to může dojít až sem. Byla zrušená aktualizace územního plánu, kdy nás developeři varovali, že se nebude dát kde stavět. Byla tu rostoucí ekonomika a signály z bankovního sektoru, že budou zdražovat hypotéky, ceny stavebních prací šly nahoru. Jenže ve chvíli, kdy si hypotéku nemůže vzít učitel, úředník nebo rodina zdravotní sestry, je na tom špatně i město. Proto jsem se snažil za ty dva roky ve funkci nachystat projekty.

Jaké?

Rozjeli jsme rekonstrukci 25 městských domů, kde budou startovací byty, bydlení pro seniory i handicapované a sociální bydlení. Zpracovali jsme koncepci bydlení a detailně jsme připravili družstevní bydlení. K tomu se nakonec přihlásila kompletně celá politická reprezentace. Takže za ty dva roky to máme nachystané, abychom mohli výrazně pokročit.

Problém s bydlením v Brně ale není jen v tomto volebním období. A lidé vám řeknou, že sice tady jsou stohy studií a koncepcí, ale reálně se jejich situace zhoršila, protože ceny bytů jdou každoročně o 15 procent nahoru. Kdy bude víc bytů?

Alfou a omegou je přijetí změny územního plánu, kde je několik stovek lokalit, kde se dá stavět. Dále ve chvíli, kdy Brno protáhne tramvaj do Líšně a do kampusu, v obou těchto územích začne razantní rozvoj, včetně bydlení. Pokud dokážeme udělat protipovodňová opatření, bude poměrně rozsáhlé území blízko centra, kde se dá bydlet. Takže je tu potenciál kolaudovat ne tisíc bytů ročně, ale dva až dva a půl tisíce.

A to bude kdy?

Realisticky si myslím, že když se to dotáhne do čtyř let, tak to bude super.

To je další volební období, kdy lidé nepocítí zlepšení?

Už dnes máme nastartované v nájemním, družstevním a vlastnickém bydlení další projekty. Stavíme domy ve Vojtově ulici, na Francouzské se začne dělat obytný soubor se 120 byty. Zavedli jsme pravidelné schůzky se zástupci developerů, dáme 300 milionů korun ročně na technickou infrastrukturu, aby se město rozvíjelo. Vyčlenili jsme také peníze na výkupy pozemků v brownfieldech, aby se scelily a mohlo se na nich stavět.

A pokud jde o družstevní bydlení?

Vyčlenili jsme tři lokality, v nichž jsme dohromady schopní za osm let postavit asi 1 400 bytů. A bude na příští politické reprezentaci města, aby řekla, jaký má být poměr mezi družstevním a nájemním bydlením.

To vypadá jako vysoké číslo, ale jde o 175 bytů ročně. A v Brně to je tak trochu plivnutí do moře.

Jenže teď každý rok pronajmeme z 30 tisíc městských bytů kolem osmi stovek. K tomu přidáme rekonstruované domy pro seniory a mladé a novostavby. Takže v reálu budeme schopní jako město ročně pronajmout tisícovku, možná 1 200 bytů, což není málo. Je to o polovinu víc než teď.

Vás vynesla do funkce koaliční krize před dvěma lety, kdy jste vystřídal původní náměstkyni Kláru Liptákovou. Byla pro lidovce dobrá volba jít do vlády?

Vstupovali jsme do ní po minulém volebním období, kdy tady vládla ČSSD a ODS a hodně negativně byl vnímaný exprimátor Roman Onderka. Myslím, že byla správná volba jít do takové koalice, v níž nepokračovalo předchozí vedení.

V podstatě jste nyní přebrali volební program Zelených, pokud jde o boj se suchem. Proč?

Myslím, že máme lepší program než Zelení. Chceme dát do každého domu dotované nádrže na dešťovou vodu, na sídlištích ji svést a využívat ji, chceme zelené střechy nejen u novostaveb, ale i u starších domů. Takže říkáme otevřeně, že při vyjednávání o budoucí sestavě koalice si řekneme o životní prostředí. My to chceme dělat.

Takže chcete přebrat Zeleným voliče?

Ne, my chceme razantně změnit oblast životního prostředí ve městě. Sucho je opravdový problém, který nás trápí.

S kým půjdete do koalice?

Pro nás je důležité, abychom se dokázali shodnout na stěžejních záležitostech. Jasně říkáme, že s komunisty a extremisty rozhodně ne, pokud se vůbec do zastupitelstva dostanou. U ostatních demokratických stran je to o tom, komu dají voliči důvěru. A pak o vyjednávání.

Kromě bydlení se Brňanů také výrazně dotýká školství. Pro rodiny je zásadní, že se za poslední čtyři roky dostupnost škol a školek zhoršila. V některých městských částech není možné dostat do mateřinky tříleté dítě a objevují se už i přeplněné základky. Jak řešíte v programu tyhle problémy?

Nemáte pravdu. Všechny tříleté děti jsou v nejbližších spádových školkách. A 95 procent dvouapůlletých taky. Problém je, že se o volném místě rodiče často dozvědí až v srpnu nebo první týden v září. Proto neustále atakuju poslance s tím, aby se zavedl zápisový lístek. Máme tady totiž stovky rodičů, kteří zapíšou děti do dvou školek a v té jedné je pak prostě neodhlásí. Někdy 20. srpna jsem novinářům říkal, že aktuálně máme v brněnských školkách volných 70 míst, třeba v městských částech Brno-sever či Nový Lískovec.

Jenže v centru města prakticky není možné dostat dítě do školky...

Je to tak, proto potřebujeme zvyšovat všechny kapacity v centru.

Takže se otevře nová základní škola na Údolní, o níž jste mluvil před několika měsíci?

Otevře, ale nakonec to dopadlo tak, že bude soukromá, ne státní. Spolku Vesna, který má dům pronajatý od města, to smlouva umožňuje. Zároveň máme vytipované další objekty pro státní školy. Víme totiž, že dlouhodobě by v Brně dětí nemělo ubývat. Má jich být konstantně kolem čtyř tisíc ročně.

Jaký byl největší úspěch lidovců v tomto volebním období z toho, co se vám podařilo prosadit?

Určitě zavedení seniorbusu. Bylo to naše téma, s nímž jsme přišli před minulými volbami. Dnes po městě jezdí čtyři auta. Službu využilo už několik tisíc seniorů. Za druhé je to rekonstrukce Riviéry. Když jsme ji prosazovali, to jsme si něco vyslechli. Třeba že to nejde zvládnout. Zaplať pán bůh, že jsme nakonec přesvědčili všechny partnery, protože vidíme, že by se Brno v podstatě nekoupalo. Také bych zmínil zavedení dietního stravování na školách, dnes už si ho můžou vybrat rodiče v polovině školních jídelen. A jsem hrdý na to, že jsme se konečně přihlásili k tomu, že Brno je bezbariérové město. Zřídili jsme poradní sbor, který připomínkuje veškeré projekty rekonstrukcí veřejných prostranství a investiční záměry. Začali jsme také připravovat parkoviště u tří nemocnic – Dětské, Úrazovky a Milosrdných bratří.