Nejsem životně závislý na politice, říká končící primátor Brna

I když Vokřálovo hnutí ANO volby v Brně vyhrálo, jde do opozice. A to přestože se původně ústně dohodlo s ODS, lidovci a ČSSD. Ti se však poté spojili s Piráty.

Už jste překonal zklamání?

Pro mě to bylo hlavně lidské zklamání, protože si myslím, že když si s někým podám ruku a na něčem se dohodnu, tak by se takové věci neměly dít. Alespoň ne takovým způsobem, jakým to proběhlo. Ale jsem poměrně pragmatický člověk, takže vím, že s některými věcmi se dá dost těžko něco udělat. Pořád to považuji za podraz. Pokud by to měl být v politice standard, tak se nedivím, že klesá volební účast.

Kdyby bylo dnes po volbách, jednal byste jinak?

Jestli jsem někde udělal chybu, tak v tom, že jsme nevytvářeli další tři scénáře, ale drželi se jednoho. Počítali jsme, že se to z hodiny na hodinu nezvrtne. Na druhou stranu považuju za korektní, že když s někým jednám, nejednám s nikým dalším. Před dvěma lety, když se ustavovala koalice na kraji, se nás snažili vydírat lidovci. Nakonec jsme museli přejít k sociálním demokratům, ale až poté, co jsme je na to několikrát upozornili.

Takže byste zvažovali i jiné varianty koalice?

Je těžké na to odpovědět. Říkali jsme si, že ODS byla druhá na pásce a že naši společnou koalici rozšíříme ještě o dva subjekty s jasným vedením v městských částech. Byla to správně nastavená koalice. Zvažovali jsme i spolupráci s Piráty. Umím si ji představit, ale neoslovili jsme je na základě postoje ODS. To je věc, která mě z dnešního pohledu mrzí.

Když se nedávné hlasování Pirátů přehouplo k souhlasu s koalicí s ODS, uvedl jste, že vás to vzhledem k vzájemným vyjádřením z poslední doby překvapilo. Jak jste to myslel?

Nemyslím poslední dny, ale poslední měsíce a roky. Když byla koaliční krize před dvěma lety a bavili jsme se o možnosti rekonstrukce koalice se sociální demokracií a ODS, vyjádření Pirátů bylo negativní. A když jsme se bavili před volbami, vyjádření mi přišla obdobná, alespoň z toho, co jsem slyšel. Ale je to o politickém pragmatismu a časem uvidíme, jestli budou strany s tak rozdílným přístupem k věcem spolu komunikovat.

V pondělí byla podepsána koaliční smlouva. Co jí říkáte?

Přestože si nová koalice říká „koalice změny“, tak ve smlouvě není nic nového. Je tam řada projektů, které jsme připravili, a jsem zvědavý, jak dopadnou. Třeba Grand Prix, dopravní projekty, koncertní sál. Uvidíme, jak je budou realizovat a financovat. Pokud si na ně bude chtít město půjčit, budeme bedlivě sledovat, jestli nepůjde sehnat peníze z evropských nebo centrálních zdrojů. Víme, na co jsme byli schopní peníze vyjednat.

Minulý týden rada kraje oddálila platbu 25 milionů korun na nový koncertní sál. Nemůže to být první signál toho, že to bude mezi krajem a městem drhnout?

Kraj určitě nechce poškodit město, ale byla to rekce na výroky některých zástupců nové koalice, že se musí zvážit peníze, které do kraje dáváme v rámci některých projektů. Jestli se však dostaneme do situace my nám, vy nám, bude to stejné jako za posledních patnáct let. Jsem rád, že se situace s krajem za poslední dva roky vyčistila a jsme schopní dělat vzájemně výhodné majetkové transakce. Poprvé v historii byl kraj ochotný přispět 50 milionů na kulturu. Pokud se vrátíme do fáze, kdy se hejtman Michal Hašek s primátorem Romanem Onderkou, přestože byli z jedné strany, nebyli schopní domluvit, bude to pro Brno zase jen prohra.

Co jste jako opozice ochotní podpořit?

Budeme konstruktivní opozicí. Pokud budou projekty dávat smysl, podpoříme je. Ale budeme také sledovat, aby nešly do ztracena.

Máte obavu, že to hrozí?

Je tam několik projektů s formulací typu budeme zvažovat. Není to: zrealizujeme to a to. Mrzí mě, že všichni s výjimkou ČSSD hlasovali pro centrální objekt magistrátních služeb, což považuji za velké zefektivnění chodu magistrátu. V koaliční smlouvě o něm není ani zmínka.

Ale mají ho v hlavních tezích programového prohlášení.

Z mého pohledu o tom, co koalice opravdu chce, vypovídá koaliční smlouva. Mrzí mě i to, že je to přesně 65 let, co se hrál první zápas na fotbalovém stadionu za Lužánkami a bylo tam 50 tisíc lidí, a v koaliční smlouvě o něm není ani zmínka. Myslím si, že je to trochu plivnutí do obličeje fanouškům, kteří v roce 2014 až 2015 stadion uklidili, aby se tam mohl v červnu 2015 odehrát památný zápas (rozlučka Petra Švancary, pozn. red.), na který přišlo 30 tisíc lidí. Minimálně naznačit, co si o tom koalice myslí, by si zasloužili.

Budete žádat o funkce ve výborech a komisích?

Počítáme s tím, že budeme mít předsedu kontrolního výboru. Zatím nás však nikdo neoslovil. Jmenujeme i zástupce do komisí.

Už dříve jste řekl, že nemáte problém se uživit. Co budete dělat?

Nejsem životně závislý na politice, abych začal shánět nějakou placenou funkci. Dostal jsem nějaké nabídky od firem, abych se vrátil do byznysu. Ale čtyři roky, co jsem v politice, jsou poměrně krátká doba, aby si člověk uvědomil, že by měl změnit klima. Takže zatím nevím.

Reakce Petra Vokřála na zvrat v jednání o brněnské koalici: