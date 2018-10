Nemusím se ptát Babiše, ale mluvit s ním můžu, říká brněnský primátor

Se zkušenostmi z předchozích čtyř let – šel byste znovu do koalice s hnutím Žít Brno a Zelenými?

Před těmi čtyřmi lety to bylo správné rozhodnutí. Byli jsme noví a jít do koalice s ČSSD či ODS v té době jejich velkého sebevědomí by pro nás byla sebevražda. V řadě věcí koalice nefungovala špatně. Je otázka, co to udělalo s některými „účastníky zájezdu“ v průběhu volební periody. Za tu dobu jsme se poznali a víme, jaké jsou naše silné a slabé stránky. Jít znovu do koalice se Zelenými pro mě není problém, ale určitě bych už nechtěl, aby měli v gesci územní plán. S Matějem Hollanem se zase nebudu přít o strategii kultury. To je oblast, která mu sedí. Ale kdyby to mělo být na mně, do dopravy bych ho nepustil. Byl jsem proti tomu už před dvěma lety.

V některých chvílích koalice pěti stran generovala víc problémů než řešení. Několikrát reálně hrozil rozpad. Máte ambici složit stabilnější koalici?

Tady musím převzít rčení jednoho svého kamaráda, že počet účastníků má být lichý a tři už je moc. Samozřejmě čím míň, tím líp. Ale složit koalici ve dvou bude těžké. Pokud bude v zastupitelstvu nakonec třeba dvanáct subjektů, tak nám nezbude nic jiného než mít v radě čtyři strany.

Je dnes ANO v Brně pravicové, nebo levicové hnutí?

Já sám sebe považuji za pravičáka. Nemyslím, že bych byl asociál, ale nejsem úplně velký zastánce různých slevových programů, které tady někteří prosazují. V komunální politice je taky těžší definovat, co je levice a pravice. Ale určitě je mi bližší pravicová politika.

Co byla vaše největší chyba ve funkci primátora?

Že jsem ustoupil tlaku ostatních koaličních partnerů v dopravě a dostalo ji Žít Brno. To považuju za chybu. Ale v rámci hnutí ANO jsme si tehdy řekli, že to zkusíme. Druhá věc, která je nám vyčítána, je územní plán a účast Zelených na něm. Ale na rovinu – když jsme v té době jednali, tak územní plán nikdo nechtěl, protože je to složité a kontroverzní. Takže to nakonec na někoho zbylo.

Kam se Brno za čtyři roky pod vaším vedením posunulo? A je takové, jaké byste ho chtěl mít?

Odpovím vám jinak. Za další čtyři roky to bude doufám město, jaké bych ho chtěl mít. Protože my jsme vedení zdědili v situaci, kdy tady řada věcí, za které jsme dnes kritizovaní, nebyla ani nastartovaná. Všichni se dnes hlásí ke koncertnímu sálu. Ale kde byl projekt? Nikde. Ani atletická hala nebo nový velodrom by nikdy nebyly. A hokejová aréna by se nemohla nikdy na místo současného velodromu posunout, kdybychom je nezačali konečně rozpracovávat. Dopravní stavby jakbysmet. Byla rozpracovaná rekonstrukce Milady Horákové, jinak nic. Nebyl namalovaný ani jeden parkovací dům.

Vypočítáváte jednotlivé projekty, ale mě zajímá nějaká vaše vize jako prvního muže města. Jaké by Brno mělo být a pro koho?

Byl bych rád, aby to bylo město pro půl milionu lidí, kteří tady trvale žijí. Protože tu bydlí 30 až 40 tisíc lidí, kteří nejsou rezidenti, ale konzumují služby. Jsou tu v nájmu a tím tlačí ceny nahoru. Podle mě bude Brno za osm deset let město s novým nádražím a dokončenou jižní čtvrtí.

Všechny strany slibují, že provedou změny rezidentního parkování. Hnutí ANO je s chaosem kolem této novinky spokojené?

Jaký chaos myslíte? Jediné, v čem je chaos, není systém parkování, ale vjezd do historického jádra města. To je jediný problém. Já si nemyslím, že by mělo být centrum velké parkoviště pro dlouhodobě stojící auta. Všichni se s auty do Brna nevejdeme, takže za mě je ten systém správný.

Problém přece není samotná regulace, ale že se spustila před tím, než město vybudovalo odstavná parkoviště, ne?

Ano, parkhausy nebyly nachystané. V tomto volebním období se budou realizovat minimálně čtyři. Všichni si třeba stěžují, že nemůžou dojet do centra, že je město rozkopané. Já tvrdím, že je to tím, že aut je příliš. Z Kníniček mi to trvá autem ráno na radnici kolem půl hodiny. V noci jsem za deset minut v centru. A na té trase se nic nekope. Taky jde o to, abychom si řekli, jestli musíme jet do města autem. Nejlevnější parkoviště je doma.

Všichni politici hnutí ANO se na předvolebních plakátech chlubí heslem, že mají číslo na premiéra Andreje Babiše. Vy jste celkem úspěšný primátor, není pro vás ponižující, že všechno vlastně zařizuje premiér?

Ta zkratka je jiná, tedy že je tady propojení s vládou. Neberu to tak, že se musím jít zeptat premiéra. Ale že pokud něco potřebuji, můžu s ním komunikovat. Že máme z úrovně města kontakt do vlády a jsme schopní věci řešit.

Takže si určitě voláte s ministrem školství Robertem Plagou ohledně motocyklové Grand Prix, ne? Jak se pohnuly spory kolem peněz od státu?

(povzdechne si) Musíme Velkou cenu vyúčtovat. Poslali jsme teď na ministerstvo školství dopis, v němž žádáme o vyjádření, co všechno po nás budou chtít. Je to pořád dokola. A s panem Babišem jsem to mimo jiné řešil. Třikrát.

Hlavním tahákem ANO při minulé volební kampani byla výstavba stadionu za Lužánkami, hodně lidí vás kvůli tomu volilo. Pak se ale ukázalo, že to blokují soudní spory s podnikatelem Liborem Procházkou, který chtěl své firmy směňovat za městské domy. Je dnes reálné, že stadion bude?

Bez toho, že bychom se vyrovnali s panem Procházkou, to reálné není. Z mého pohledu dává smysl majetkové vztahy vypořádat. Protože obchod se dělá tak, že když chci koupit rohlík, tak musím někomu zaplatit. A když mi řekne, že za to chce jiný rohlík, tak mu za to musím něco nabídnout.

Takže vy považujete historicky cenné městské budovy za ekvivalent rohlíku?

Já vám jen říkám, že to je Brno, které něco chce. Můžete mi věřit, že jsem s panem Procházkou strávil dlouhé hodiny diskusí. Podle mého názoru se teď může situace výrazně změnit. Nepočítal s tím, že bychom se s Kometou dohodli, že zimní stadion postavíme jinde. Tím tlak ze strany města na něj lehce klesl. Budeme se snažit hned po volbách začít znovu jednat. Ale prohlásil, že peníze nepotřebuje, že je zabezpečený. Takže není v situaci, že by prodávat musel.

A je město v situaci, že v tomto případě musí za každou cenu směňovat?

Není. Ale pak si tedy řekněme, jestli chceme zase za Lužánkami ten prales, co tam byl. Že to území na patnáct let škrtneme a počkáme, jak to dopadne. To je pro mě nepřijatelné. Musíme se zkusit dohodnout, protože je to 22 hektarů v centru Brna.

Že je třeba se dohodnout, asi není sporu. Mě zajímá, jestli jste spíš primátor, nebo obchodník?

Pokud se budeme chtít dohodnout, nebude to levná záležitost. Tady je to o byznysu. Musíme si jako město říct, jestli to chceme, nebo ne. Jestli chceme to území scelit a stavět, tak za to budeme muset něco zaplatit. Kolik, to teď neumím říct.