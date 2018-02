Vokřálova velká hra o Brno. Koalici udrží, na Hollana nepřestává tlačit

Nejen že mu i přes původní ostré protesty koaličních partnerů ze Strany zelených, Žít Brno a Pirátů projde na dnešním zastupitelstvu varianta odsunutého nádraží u řeky, ale dál prosazuje i odchod náměstka Matěje Hollana (Žít Brno) z resortu dopravy. A bonus navíc? Navzdory krizi současná koalice vydrží.

Výzvu k Hollanově rezignaci na klíčovou dopravu přitom zveřejnil večer před pondělním dohodovacím řízením o budoucnosti koalice. Do už tak vypjaté situace po radě, která v minulém týdnu odsouhlasila variantu nádraží u řeky Svratky a část partnerů kvůli tomu zcela vážně hrozila odchodem, přidal ještě další rozměr – údajnou Hollanovu neschopnost.

„Napsal jsem to právě proto, aby pokud by přece jen došlo k rozpadu koalice, to nevypadalo, že je všechno kvůli nádraží, které pohřbilo koalici. Teď cítím, že řada lidí to vnímá úplně jinak, než jsem to myslel,“ poznamenal ke své výzvě Petr Vokřál s tím, že o problémech v resortu mluvil už loni v listopadu.

Nakonec ale žádný „pohřeb“ řešit nemusí. Koalice vydrží, přestože v otázce nádraží jednotná nebude. Členy Žít Brno a Piráty usmířil fakt, že do návrhu usnesení pro dnešní mimořádné jednání zastupitelů přijde zpřesnění ohledně takzvaného severojižního kolejového diametru, tedy brněnského „metra“.

Odchod z koalice by nepomohl, usoudili Zelení

„Dohodli jsme se na zpřesnění návrhu usnesení, který považujeme za přijatelný,“ uvedl v pondělí po jednání Hollan.

Dodatek podle něj konkretizuje, že město nepostaví novou městskou třídu v rozsahu trolejbusové či automobilové dálnice namalované v územním plánu, a hlavně fakt, že stavba metra je pro modernizaci brněnského nádraží podmínkou.

„Chceme, aby se k ní stát přihlásil a bral to jako jednotnou investici. V této podobě to nepovažujeme za porušení koaliční smlouvy. Žít Brno ale bude dál navrhovat, aby preferovanou variantou byl Petrov, který také bude potřebovat kolejový diametr,“ upřesnil Hollan.

Smíření jsou i Piráti. Jejich zástupce hlasoval pro Řeku s metrem už v minulém týdnu.

Ještě větší otočku udělali Zelení, kteří nejhlasitěji vyhrožovali odchodem z koalice. „Nadále budeme prosazovat nádraží pod Petrovem. Z dikce koaliční smlouvy jsme neuhnuli, takže nevidíme důvod ji zpochybňovat. Navíc ze strany zastupitelstva bude vydané pouze doporučení pro vládu, nikoli konečné řešení,“ uvedl náměstek primátora Martin Ander.

Podle něj by k lepšímu prosazení nádraží v centru odchod z koalice nepomohl. „Další kroky představíme po zastupitelstvu,“ doplnil Ander.

Rezidentní parkování běží, jak jsme se dohodli, brání se Hollan

Nebezpečí pádu koalice je tedy zažehnané, ale otázka setrvání Hollana v čele resortu dopravy zůstává otevřená. A Vokřál na jeho odstoupení trvá. „Nikdo ho však nechce odvolávat z postu náměstka primátora,“ upozornil Vokřál.

Hollan se ale nevzdává. „Dohodli jsme se, že se (v úterý) budeme bavit o tom, v čem konkrétně je odbor řízený špatně a v čem naopak dobře a co by znamenalo to, kdybychom se dopravy vzdali. Dnes ANO neuvedlo žádné konkrétní věci kromě rezidentního parkování, ale to podle mě běží tak, jak jsme se dohodli před Vánoci,“ řekl Hollan, který v pondělí zaútočil na investičního náměstka primátora Richarda Mrázka (ANO).

Ten odbor dopravy spravoval dříve a mohl by být tím, kdo ho opět převezme. Odmítá ale Hollanovu výtku, že by koncepci rezidentního parkování předal ve špatném stavu.

„Původně jsme měli vypsané řízení na závory, jež by omezily parkování v historickém centru, ale pak jsme se dohodli, že technologie pokročily a že by bylo dobré to řešit jinak. Navíc nám ministerstvo dopravy řeklo, že v podobě, jak jsme měli parkovací systém řešený, nám rezidentní parkování neschválí. Takže jsme se rozhodli systém přepracovat,“ vysvětlil Mrázek.

A na výtkách vůči Hollanovi trvá i primátor. „Musíme se pobavit o tom, jak by to mohlo fungovat, kdybychom gesci dopravy převzali my. Předpokládám, že Žít Brno bude chtít nějaké garance v dopravních projektech a také ve věcech, které pan Hollan spravuje,“ poznamenal Vokřál.

Zatímco ostatní strany se hádají, spokojení můžou být lidovci. Právě oni v minulém týdnu přišli s nápadem, aby nádraží u řeky doplnilo „metro“, které zjednoduší dopravu ve městě. A výtky mají také k Hollanovi. „Máme občas jiné představy, ale bavíme se o nich. To, že se však o výhradách vůči jeho práci dozvídám z Facebooku, nepovažuji za šťastné,“ poznamenal náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).