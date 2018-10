Čím víc stran sedí v opozici, tím víc brzdí město, tvrdí primátor Brna

Široká koalice je ale unikátní. Nebude nestabilní jako ta minulá?

Doufám, že půjdeme jako Brno zase v něčem příkladem. Moje zkušenost ze čtyř let v politice je ale ta, že kdo sedí v opozici, tak brzdí. A čím víc stran sedí v opozici, tím víc se brzdí. Chtěli bychom vyzkoušet zapojit co nejvíc politických klubů, abychom na problémech pracovali společně, aby těch problémů bylo co nejméně.

Kde budete muset dělat největší kompromisy?

Jsme teprve na začátku. Ale i kdyby se někdo z partnerů rozhodl, že mu tento formát nevyhovuje, tak to neznamená zánik koalice. Ta může být i díky tomu, že není ohrožena odchodem některé ze stran, dává jí to naopak šanci na velkou stabilitu.

Především u ODS a ČSSD se asi dá čekat velká chuť jít do koalice a vydržet v ní, protože obě strany teď byly čtyři roky v opozici. Spoléháte na to?

Počítáme s tím. Opravdu si ale neumím představit, že bych někoho obcházel, takže jsme vyzvali druhého v pořadí, ODS, a na základě toho jsme si řekli, proč nezkusit využít gesční odbornost lidí, kteří to umějí.

Místo ČSSD by se ale logicky nabízeli k oslovení Piráti, kteří byli čtvrtí, ne?

To je sice pravda, ale ČSSD bude mít s velkou pravděpodobností starostu v Řečkovicích, Bystrci a Líšni. Tyto tři městské části nejsou úplně zanedbatelné. To je přidaná hodnota, kterou jsme zvažovali. Ale čeká mě i jednání s Piráty.

Kdo bude mít na starosti územní plán? ODS?

Zajímáme se o to všichni, protože je to klíčová gesce, nechte nám čas. Občas něco na někoho zbude.