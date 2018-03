Žáci se rozloučili s mrtvým učitelem, smrtelné zranění zůstává záhadou

„S mamkou jsme mu doma zapálily svíčku a nakreslila jsem mu obrázek. Byl to nejlepší učitel a je to, jako by umřel někdo z rodiny,“ popsala jedna z žákyň Karolína. Spolu s dalšími dětmi i učiteli se sešli o velké přestávce na hřišti školy, aby na kantora vzpomněli. Škola také vypravila autobusy na jeho odpolední pohřeb.

Padesátiletý učitel přírodopisu a tělocviku Miroslav Chocholouš, známý také jako dýdžej Míra, zemřel náhle v nemocnici na úraz starý jen pár dnů. Kdo a kde mu ho způsobil, není dodnes úplně jasné. Objevují se stále nové informace.

Podle jednoho z kolegů Miroslav Chocholouš vystupoval 7. března jako dýdžej ve znojemském klubu La Rutyka poblíž kruhového objezdu na Mariánském náměstí, odmítl zahrát písničku na přání a někdo ho proto zbil. Jednatel podniku La Rutyka to však odmítá, DJ Míra podle něj v klubu v inkriminovaný večer vůbec nehrál.

Několik svědků uvedlo, že se učitel dostal do potyčky v jen pár minut vzdálené restauraci Corso v ulici Jana Palacha. Podle nich tančil s jednou z návštěvnic, která byla nařčena, že ukradla jiné ženě peněženku. Okradená si myslela, že je Chocholouš zlodějčin komplic.

Podle svědků jej ale nikdo nebil ani nekopal, pouze ho někdo strčil a Chocholouš spadl na schůdek pod barem. Při tom si narazil nohu a bok.

Čeká se na výsledek pitvy

Druhý den po napadení šel Chocholouš ještě do práce. A to přesto, že se mu udělala velká modřina, která se nakonec táhla od poloviny stehna až po břicho, a měl problémy s chůzí.

V pátek se už zraněný muž nechal odvézt do nemocnice. Tam pak druhý den zemřel.

Jak souvisí incident z Corsa s úmrtím, nyní vyšetřuje policie. Podle informací MF DNES pedagog později uvedl, že jej po incidentu v Corsu ještě někdo napadl.

Zranění totiž byla vážnější, než jaká si mohl přivodit pádem. „Měl na břichu obrovskou krvavou modřinu. Zemřel pak na absces v krvi a otok mozku, takže ho musel někdo mlátit i do hlavy,“ popsala již dříve dcera Alena Chocholoušová. Rodina nyní čeká na výsledek pitvy v Brně.