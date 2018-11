Piráti skončili hlasování. Do koalice na magistrát v Brně půjdou

I když už je nominace jednotlivých stran do vedení města zveřejněná, ke změně může dojít. Svůj vstup do rady ještě zvažuje Markéta Gregorová, kterou Piráti nominovali na radní pro kulturu. Právě Gregorová však na pirátském fóru hlasovala proti smlouvě. Jako jeden z hlavních důvodů uvedla zapojení v exekučním byznysu budoucí primátorky za ODS Markéty Vaňkové a její propojení s vlivným zákulisním hráčem poslancem Pavlem Blažkem.



„Svoje působení v radě ještě zvažuji a diskutuji se svými stranickými kolegy. Rozhodnout bych se chtěla během příštího týdne. Kolegové mi řekli, že mě podpoří, ať zvolím jakoukoli variantu,“ poznamenala Gregorová. Podle ní může být Pirátům užitečná i z postu řadového zastupitele a mít vliv na nejen kulturní, ale i sociální projekty. „Mohla bych být mostem mezi již nastartovanými sociálními projekty hnutím Žít Brno a ODS,“ vysvětlila Gregorová.

Její rozhodování by ale nemělo nijak zdržet podpis koaliční smlouvy. „Místa v radě ještě diskutují kluby a definitivně budou potvrzená až na ustavujícím zastupitelstvu,“ dodala. To by se mělo sejít 20. listopadu.

Piráti spolu s lidovci byli členy i minulé brněnské vlády pod vedením primátora Petra Vokřála. ODS a ČSSD se do vládnoucí koalice vrací po čtyřech letech.

V opozici tak definitivně končí hnutí ANO, které říjnové volby v Brně vyhrálo a snažilo se o vytvoření široké koalice. Místo toho se však zbylé strany domluvily, že přiberou Piráty a spojí se bez účasti ANO.