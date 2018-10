Koalici v Brně ještě mohou ohrozit Piráti, od ANO dostali lepší nabídku

Mezi nimi jsou už teď kritici spolupráce s ODS. Piráty navíc silně vábí primátor Petr Vokřál z ANO.

Už v úterý jim nabídl tři křesla v radě, tedy o jedno více, než by měli v koalici s ODS, lidovci a ČSSD. Lídr Pirátů Tomáš Koláčný nevyloučil, že se nabídkou strana může zabývat.

„Reagoval jsem tím způsobem, že jsem ji předal vyjednávacímu týmu. Jelikož teď probíhají jednání na této platformě (s ODS, pozn. red.), tak tato nabídka v tuto chvíli není na stole,“ uvedl ve středu po poledni.

K večeru ale Koláčný i předseda Pirátů Ivan Bartoš dostal od Vokřála další nabídku.

„Uvidíme, jaká bude reakce. Pokud bude pozitivní, oslovíme i další subjekty,“ sdělil Vokřál.

Piráti by dostali čtyři místa v radě včetně prvního náměstka

Bartoš znění nabídky zveřejnil na pirátském fóru a je ještě výhodnější – Piráti by v jedenáctičlenné radě dostali čtyři místa včetně prvního náměstka.

„Nabízíme zodpovědnosti zejména v oblastech Smart City, kultury, životního prostředí, případně oblasti sociální nebo zdravotní,“ napsal Vokřál.

Aby jeho koalice získala alespoň těsnou většinu, potřebuje ovšem získat ještě jednoho partnera. Už v úterý proto Vokřál nabídl tři křesla sociálním demokratům, kteří mají v koalici s ODS slíbené jen jedno.

„Už jsme podepsali dohodu. Pokud někdo vycouvá, pak je to jeho problém, ale my to nebudeme,“ řekl ovšem MF DNES lídr ČSSD Oliver Pospíšil s tím, že v koalici s ODS se cítí lépe (o domluvené koalici v Brně zde).

Piráti chtějí pokračování sociálních projektů

Čtyřka stran jednajících o koalici se ve středu shodla na hlavních programových tezích. Třecí plochy ale mohou přijít. Sporným bodem mezi Piráty a ODS jsou sociální projekty na ukončování bezdomovectví známé pod názvy Rapid Re-Housing, který je určen pro rodiny s dětmi, a Housing First určený jednotlivcům. Ten druhý jasně odmítá ODS.

Koláčný během středy dokázal svůj postoj k této problematice poněkud změnit. Krátce po poledni říkal, že je pro něj po ekonomické analýze důležitý zejména projekt Rapid Re-Housing. „U Housing First je situace složitější, zejména z toho důvodu, že proti těm zabydleným jednotlivcům se velmi často vymezují lidé, kteří v tom domě bydlí, takže tam je to k širší diskusi,“ řekl MF DNES.

Večer pro Českou televizi už však sdělil, že i v něm by Piráti rádi pokračovali a opřel se do možné budoucí primátorky Markéty Vaňkové (rozhovor s Vaňkovou o povolební situaci zde).

„Paní Vaňková zmínila, že by ráda zrušila projekt Housing First. My ho vnímáme jako přínosný, nicméně je potřeba ho podrobit ekonomickému vyhodnocení,“ vyjádřil se.

Pokud vyjednávání dospějí do další fáze, až k podpisu koaliční smlouvy, opět to nebude u Pirátů jednoduché. Aby ji mohl Tomáš Koláčný podepsat, musí ji schválit brněnští členové strany a výsledek se nedá odhadovat, protože mezi Piráty i jejich příznivci vyjednávání s ODS vzbudilo rozdílné reakce.

Jihomoravský předseda strany Róbert Čuma, který se vyjednávání účastní, emoce uklidňuje. „Věřím, že to naši voliči pochopí. Myslím, že nás volili kvůli programu, a ten chceme prosazovat,“ prohlásil.

Někteří členové brněnské buňky nicméně mají výhrady už od začátku jednání, například „dvojka“ na kandidátce Pirátů Markéta Gregorová. Další si pak chtějí počkat, co dokáže Koláčný vyjednat a jak bude vypadat koaliční smlouva.

Vaňková věří, že Piráti koalici s ODS neodmítnou

„Jestli bude u hlasování možnost zdržet se, asi se zdržím,“ sdělil nový zastupitel Lukáš Mamula. Jiný člen Pirátů Jiří Ulip uvedl, že pro něj by byla lepší spolupráce s ANO.

Pokud členové smlouvu neschválí, koalice s ODS, ČSSD a lidovci nevznikne. Vaňková si něco takového nepřipouští.

„Je to velmi teoretické a já pevně věřím, že koaliční smlouva bude schválena všemi stranickými orgány všech účastníků,“ prohlásila.

U Koláčného ovšem Vaňková bezmeznou důvěru nemá. Piráti totiž upozorňují, že odmítají spolupracovat s někým, kdo má korupční minulost.

„Nevím sice, že by paní Vaňková měla korupční minulost, ale všichni lidé z ODS, kteří jsou nějakým způsobem ve spojení s Pavlem Blažkem, vyžadují zvýšenou pozornost,“ dodal na adresu bývalého ministra spravedlnosti a muže ze zákulisí brněnské ODS, který politickou kariéru své někdejší advokátní koncipientky Vaňkové podporoval.