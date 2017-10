Z opuštěné kavárny vyrostla písečná oáza, pomohou tam i s bolestmi zad

Nohama se zabořím hluboko do jemňoučkého bílého písku a na tváři se mi svévolně objeví úsměv. Brouzdám nohama tam a sem, a když zavřu oči, dostaví se i pocit dovolené u moře.



Nejsem ale na pláži, nýbrž v Písečném centru, které vzniklo v brněnských Řečkovicích začátkem září. Nabízí širokou škálu aktivit pro všechny věkové kategorie, od tantrické jógy Mohendžodáro přes kreslení pravou mozkovou hemisférou až po fyzioterapeutické cvičení.



A proč že se tu cvičí v písku? Podle zakladatelky centra Martiny Šopfové to totiž prohlubuje relaxační účinky cvičení, písek dokonce napomáhá i k posílení svalů v celém těle.

Nápad vytvořit Písečné centrum se zrodil v hlavě kinezioložky Martiny Šopfové už před několika lety. Už jí nestačilo užívat si písku pouze jednou ročně při zahraniční dovolené, a tak se rozhodla vytvořit svou malou písečnou oázu v rodném Brně. Když si všimla, že městská část Řečkovice vyhlásila výběrové řízení na opuštěný prostor po dětské kavárně, řekla si, že je to znamení a pustila se do práce. Během dvou měsíců proměnila podle svých slov „nevyužitý potenciál“ bývalé dětské kavárny v Písečné centrum a zaujala jím mnohé známé lektorky různých pohybových cvičení.

Přilákala známé cvičitelky

V celé republice podle Martiny nic podobného není. Možná i proto se jí podařilo přilákat do centra například známou fyzioterapeutku Hanu Malachovskou, jejíž lekce jsou vždy přeplněné, ale i další uznávané lektorky jógy. Písek podle ní prohlubuje prožitek z meditace a je ideální i na fyzioterapeutické cvičení.



„Jak je písek nestabilní, člověk musí neustále vyvažovat, zapojovat různé svaly v nártu, takže je to naprosto ideální například na propadající se klenbu, ale i pro celé tělo,“ vysvětluje Šopfová, která sama v centru vede víkendové kurzy malování pravou mozkovou hemisférou.

Co se dá v Písečném centru vyzkoušet? MOHENDŽODÁRO : Mohendžodáro nabízí ženě všechno, po čem může toužit – mladistvý vzhled, bezbolestný cyklus, vyléčení mnoha zdravotních problémů, ale i kvalitnější sexuální život. Podle jeho zakladatelky v České republice, Moniky Sičové, je to tajné cvičení tantrické jógy, které muž nemůže vidět. „Je to návrat ke svému ženství. Já sama jsem díky Mohendžodáru unikla dvěma operacím. Měla jsem myom na děloze a cysty v prsou. Pak jsem objevila tohle, a v těle tak mohlo zůstat vše na svém místě,“ vzpomíná lektorka Hanka Radostná, která tantrickou jógu vede v Písečném centru každé pondělí.

Celý projekt přitom financuje ze svých vlastních peněz. „Já prostě věřím tomu, že to bude dobré, a proto jsem i do toho sama šla,“ tvrdí Šopfová a přiznává, že získat peníze od sponzorů nebo nadací na něco úplně nového a neznámého není zkrátka jednoduché.



Péče, kterou centru Šopfová věnovala, je ale na výsledku zřetelná. Stěny jsou pomalované obřími barevnými tulipány, jejichž křivky jsou podpořené rytinami. „Ty rytiny jsou původní. Když jsem je viděla, řekla jsem si, že je musím využít, a pak jsem je sem celý týden od rána do večera chodila sama ručně vyškrabávat,“ vyprávěla Martina.

Písečné centrum má mít svou atmosféru a zároveň přísná pravidla. „Nechci, aby to bylo něco jako fitko, kam jde člověk posilovat. Máme tu programy pro všechny věkové kategorie, které nejsou jen meditační, ale i pohybové,“ přibližuje své záměry Šopfová.



V centru by v příštím roce také chtěla nabídnout výuku češtiny a matematiky založenou na principech montessori pedagogiky. „Děti by si mohly písek různě vážit, nebo si jím vysypávat formy písmen. To je skvělé na jemnou motoriku,“ vysvětlila zakladatelka Písečného centra.