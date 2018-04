Myčky aut mají napilno, déšť snesl na Česko jemný prach ze Sahary

Když řidič z brněnské Slatiny přišel v pondělí ráno ke svému vozu, nestačil se divit. Kapota jeho bílé Škody Octavie byla zanesená oranžovou barvou.

„V první chvíli jsem myslel, že mi nějaký dobrák nasypal na auto oranžový prášek. Dcera, kterou jsem vezl do školky, z toho měla legraci, že se nám přebarvilo auto,“ popsal řidič. „Pak jsem si všiml, že jsou ušpiněná všechna auta v okolí. Myslel jsem, že je to proto, že v dešti bylo velké množství pylu.“

Nebyl to však pyl, ale saharský prach. Ten se přičiněním větru a vzestupných proudů dostal v severní Africe do ovzduší, odkud jej jižní výškové proudění doneslo až nad Česko.

„Pár dní zpátky zasahovala brázda ze západní Evropy až nad Saharu, odkud jižní proud nesl jemné částice do Středomoří a dál. V neděli kvůli tomu byla oproti modelové předpovědi mohutnější oblačnost,“ přibližuje Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Znečištění je patrné i na prádle

Samotný přesun pouštního prachu nad Evropu není až tak výjimečný. Většinou však zůstane běžnými lidmi nezpozorován.

„Pokud by nepršelo, tak se nemají takové částice jak vymýt a mohly by naše území jen přeletět. Drobné částice by jinak mohly být zachyceny maximálně stanicemi čistoty ovzduší,“ podotýká Münster.

Pondělní déšť však za sebou zanechal prachovou spoušť. Na té profitovaly zejména myčky aut. „Nárůst počtu zákazníků je značný,“ potvrdil Jaroslav Novotný z Automyčky Expres v brněnské galerii Vaňkovka.

Velké fronty u myček zaznamenali také řidiči v Hodoníně. „Podle meteorologů může prach ve vzduchu mírně pohlcovat sluneční záření a snižovat teplotu, ale také vytvářet neobvyklé červánky. Potíže může způsobovat astmatikům, znečištění je patrné i na pověšeném prádle,“ informoval Ivo Cencinger z kanceláře hodonínského starosty.

Příval prachu na Česko však v úterý s odchodem dešťů ustal, prach ze Sahary se přesunul nad východní Evropu. „Momentálně k nám proudí úplně jiný vzduch,“ sděluje Münster.