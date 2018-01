Placené noční parkování přinese víc práce strážníkům, musí přeskupit síly

„S nočními kontrolami počítáme, takže musíme přeskupit síly. Jak to konkrétně bude vypadat, na tom se musíme s vedením města domluvit,“ poznamenal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Míst, kde se v noci bude platit, je totiž celá řada. Z historického centra města mají „pardon“ jen ulice Za Divadlem, Benešova a Malinovského a Komenského náměstí. A všude strážníci budou kontrolovat i dvojnásobně zdražené denní parkování.

Úterý prvním všedním dnem s novým systémem. Vedení Brna si od kroku slibuje víc míst pro rezidenty a zaplněné parkovací domy, do kterých se přesune většina ostatních.

Do automatů v ulicích totiž lidé musejí nově hodit za půlhodinu 30 korun, za každou hodinu 60 a 30 korun dají za hodinu stání od 22 do 7 hodin do rána a v sobotu po 13. hodině, kdy dosud parkovali zdarma (psali jsme zde).

I když řada řidičů o změně ještě nevěděla, nebo si na ni nevzpomněla, displej parkovacích hodin je na novinku nemilosrdně upozornil. „Neuvědomil jsem si to, jinak bych nejspíš auto nechal v parkovacím domě. Snad se do hodiny vejdu,“ poznamenal například Richard Klim z Brna, když do automatu v Opletalově ulici házel tři dvacetikoruny.

Nechceme zbytečně trestat, ujišťují strážníci

Překvapení byli i manželé Štěpánkovi z Újezdu u Brna, kteří přijeli se synem vyřídit fotografii na průkazku a zaparkovali ve Veselé ulici. „Je to drahé. Třicet korun na půl hodiny. Víc jim nedám,“ prohlásil Stanislav Štěpánek.

Software u všech parkovacích automatů v ulicích je už aktualizovaný a pracovníci Brněnských komunikací nyní vyměňují tabulky s informací o provozní době. „Chceme to stihnout během úterý a středy, takže nepředpokládáme, že nastanou zmatky,“ podotkla v úterý Vladimíra Navrátilová, mluvčí městské společnosti.

Její pracovníci celkem vymění 38 tabulek se změnou provozní doby automatů a z 41 míst, kde bude parkování zpoplatněné 24 hodin denně, tabulky zmizí úplně. Kromě toho, že se strážníci sami chystají na změny v povinnostech, budou k majitelům aut zatím shovívavější.

„Hlídky posuzují vždy konkrétní situaci. Nechceme zbytečně trestat. Pokud řidič prokazatelně zazmatkoval, mohou to strážníci zohlednit,“ prohlásil Ghanem.