Konec průtahů. V autobusech na jižní Moravě lidé zaplatí kartou příští rok

Když teď lidé cestují autobusem na jihu Moravy, musí v peněžence nebo po kapsách lovit drobné. Bankovky, zvlášť vyšší hodnoty, si dovolí vytáhnout jen odvážní. Je totiž pravděpodobné, že naštvou řidiče, který je pak klidně nechá na zastávce, protože nemá na vrácení. A jinak než v hotovosti zatím platit nejde.

Po téměř dvou letech plánů teď ale konečně padla poslední překážka, aby lidé mohli využít i platební karty. Celý projekt stál na tom, že v autobusech chybí nové palubní počítače, jež elektronické odbavení cestujících umožní.

„Veřejná soutěž na nové pokladny se bohužel zdržela kvůli odvoláním neúspěšných uchazečů k antimonopolnímu úřadu. Už je ale vše vyřešené a my můžeme s vítězem konečně podepsat smlouvu,“ podotkl Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která dopravu v Jihomoravském kraji řídí.

Podpis přijde v nejbližších dnech, pak má vítězná firma rok na dodání přibližně tisícovky nových pokladen za 50 milionů korun. „Palubní počítač nainstalujeme do všech autobusů zajišťujících dopravu v regionu, včetně městské hromadné ve všech okresních městech plus Adamově, Kyjově a Bystřici nad Pernštejnem. A rovněž do autobusů brněnského dopravního podniku vyjíždějících mimo město,“ vyjmenoval mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Právě brněnský dopravní podnik musel kvůli kraji odložit své vlastní plány na elektronické odbavení cestujících.

Píp a jede se. Bez potvrzenky?

Kordis chce mít vše hotovo do konce příštího roku. „Nejlépe ale už na podzim, kdy by tak systém mohl začít fungovat,“ řekl Horský.

Cestující pak už nemusí řešit, jestli s sebou má drobné. Nastoupí do autobusu, oznámí řidiči, kam jede, jako v obchodě přiloží bezkontaktní kartu, zaplatí a půjde si sednout. Zpočátku nejspíš řidič vytiskne potvrzení o zaplacení, je ale možné, že i to v budoucnu odpadne. „Jestli se tak stane, záleží na ochotě cestujících tuto změnu akceptovat,“ doplnil Havlík.

Nezůstane ale jen u placení kartou. V plánu jsou také elektronické předplatní jízdenky, jaké dnes mohou mít lidé na jihu Moravy pouze v Brně pro zóny 100 a 101. Na webových stránkách, které Kordis zřídí, si tak zájemci pod svým účtem koupí jízdenku, jakou chtějí – třeba roční ze Znojma do Brna – a propojí si ji se svou platební kartou. Tedy úplně stejný systém, jaký funguje pro brněnské e-šalinkarty.

„Uvažujeme navíc, že by si lidé mohli vyměnit i senior pasy a rodinné pasy. Dnes jsou to jen kartičky bez čipu, což je přežitek,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD). Čip na těchto kartách umožní, že by mohly sloužit k propojení s účtem. Cestující pak takovou kartu při nástupu do autobusu přiloží ke čtecímu zařízení u řidiče a ten uvidí, že má platnou jízdenku na danou trasu.

Své plány na přechod k elektronickému jízdnému kraj řeší i s Českými drahami, které na jižní Moravě zajišťují regionální železniční dopravu. Zatím totiž průvodčí ve vlacích na změnu připraveni nejsou. Předplatní elektronickou jízdenku, která funguje v Brně přes platební kartu, na svých zařízeních nepřečtou. Aby tak v současnosti člověk prokázal, že nejede načerno, musí ukázat QR kód.

Karta jako doklad i ve vlacích

České dráhy nicméně už na změnu zareagovaly. „Možnost odbavení cestujících s přiřazenou předplatní jízdenkou k In Kartě ČD nebo platební kartě se nyní plošně spouští v rámci Pražské integrované dopravy,“ poznamenal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

A právě tuto technologii bude možné využít i na jihu Moravy. „Zařízení je schopné přiložením bankovní karty cestujícího zobrazit průvodčímu údaje potřebné k ověření platného jízdního dokladu,“ vysvětlil Šťáhlavský. A dodal, že k dispozici je i přístroj pro platbu kartou přímo ve vlaku – třeba pro cestující ze zastávek, kde není čekárna s pokladnou. „Pokud to bude chtít objednatel dopravy, kterým je kraj, zavedeme i tuto možnost,“ doplnil.

Přes řadu novinek Havlík upozorňuje, že přechod na elektronické odbavení není nutný pro všechny. Cestující, kteří elektronickou jízdenku nebo platební kartu v regionální dopravě používat nechtějí, můžou i nadále kupovat klasické papírové. Zda ale Kordis plánuje nějakým způsobem Jihomoravany na přechod na elektronické jízdenky motivovat, třeba výhodnější cenou, zatím není jasné. „To je předčasná otázka,“ uvedl Havlík.

