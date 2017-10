Rodiče posílali peníze na plavání dětí, šly ale do trenérovy firmy

Jednapadesátiletá historie oddílu a v jeho čele trenér, který vychoval šest olympioniků. Znojemské plavání má sice jméno, ale jeho základna se začala rozpadat.

Rodiče totiž přišli na to, že část příspěvků, které posílali na své děti, putovaly několik let na účet soukromé společnosti hlavního trenéra Jiřího Kyněry, nikoli na účet Tělovýchovné jednoty Znojmo, jak se domnívali.

Na své otázky nedostali uspokojivé odpovědi, a tak podali trestní oznámení, v němž Kyněru viní ze zpronevěry i dotačních podvodů. Ruce pryč začíná od Kyněry dávat i znojemská radnice – vypověděla plavcům smlouvu na bazén a zkontroluje čerpání dotací.

Všechno začalo, když tehdejší trenér oddílu plavání David Křivan na začátku roku náhodně uviděl faktury z roku 2015, kde si ona soukromá společnost s názvem Znojemské plavání nárokovala každoročně 200 tisíc od TJ Znojmo.

Křivan chtěl vysvětlení, proč jde tolik peněz z oddílu do soukromé společnosti Kyněry. A především ho zarazilo, že se číslo účtu uvedené na přihláškách plavců do oddílu TJ Znojmo shoduje s číslem účtu této – pro něj nové – společnosti. Přihlášky přitom rodiče dětí z družstva neplavců a přípravky dostávali minimálně od ledna 2011, kdy Křivan do oddílu nastoupil.

Za kritiku dostal trenér vyhazov

V březnu už bylo číslo účtu na přihlášce přepsáno na to oddílové a Křivan byl odvolán z trénování prvního družstva. Po prázdninách mu byla vypovězena trenérská smlouva úplně. Důvod? Od Kyněry se dozvěděl, že už mu nevěří. Jenže Křivanovi se dostalo ohromné podpory ze strany rodičů.

je někdejším trenérem české plavecké reprezentace, nyní šéftrenérem oddílu plavání TJ Znojmo. Současně je jediným společníkem společnosti Znojemské plavání s. r. o. a jedním ze dvou jednatelů (druhým je manželka).

Jen za jeden rok se TJ Znojmo připravila na příspěvcích o 400 tisíc korun , které skončily na účtu soukromé společnosti. A dále o 200 tisíc ročně kvůli smlouvě o spolupráci. Podobný systém přitom fungoval minimálně posledních šest let, podle všeho se tak TJ připravila o 3,6 milionu korun.

Sporná je i dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oddíl plavání TJ Znojmo – ten v příloze žádosti o dotaci uvádí, že má 207 členů, kteří plavou 2x týdně a účastní se minimálně 4 sportovních soutěží ročně. Oddíl tím čerpá 2 tisíce korun na člena, tedy skoro 1,9 milionu korun. Podle informací MF DNES je ale spousta členů neaktivních, aktuálně trénuje pravidelně pod hlavičkou TJ Znojmo jen asi 35–50 dětí.

„Každého zajímalo, co se děje, protože je opravdu oblíbený a šikovný trenér a má výsledky. Vzápětí vznikla petice, nesouhlas s jeho odvoláním, byla to taková první emotivní reakce. Petici podepsalo asi pětapadesát rodičů,“ vysvětluje Sylva Medková, jedna z maminek.

Rodičům vadilo, že jim Kyněra existenci dvou účtů nevysvětlil a nevyjasnila se ani ona smlouva o spolupráci za 200 tisíc korun ročně, a to ani po schůzce s tehdejším šéfem TJ Znojmo Pavlem Šarešem. Ten sice při prvním jednání s rodiči připustil existenci smlouvy, ale prý ji neviděl, protože byla podepsána ještě v době, kdy nebyl předsedou TJ Znojmo on, ale Jiří Kyněra.

Ten tak smlouvu uzavřel sám se sebou – jako předseda TJ a jako jednatel soukromé společnosti Znojemské plavání. Týden poté ale Šareš těm samým lidem řekl, že smlouva je „tam, kde má být“, tedy založená v šanonu. Druhý den z funkce předsedy odstoupil. Na dotaz, co stojí za takovou změnou názoru, Šareš nereagoval.

V TJ už ostatně nefiguruje. Příliš sdílnější není ani Kyněra, na otázky týkající se dvou účtů, matoucích oddílových přihlášek nebo smlouvy o spolupráci neodpověděl.

„TJ Znojmo, stejně jako oddíl plavání, jsou soukromými subjekty. Na jejich hospodaření tudíž nedopadají povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nevidíme tak jediný důvod, proč interní informace o hospodaření poskytovat,“ reagoval Kyněra.

Radnice stopla dotaci

Kdo má ale do financování co mluvit, je město, které oddíl plavání dotuje. Jen za loňský rok do něj poslalo milion korun, na soustředění a soutěže skoro 166 tisíc. Jenže vyšlo najevo, že to stejné soustředění si nechal Kyněra proplatit i od rodičů plavců. Získal tak dvojí peníze na jednu věc.

Dotaci proto radnice kvůli pochybnostem stopla. „Chceme mít jistotu, že je s našimi dotacemi naloženo správně. Prověří to předseda kontrolního výboru, dotace už byla kontrolována v rámci auditu, takže to chceme zkontrolovat ještě potřetí,“ zdůvodnil starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

Podle rodičů se tak ukázalo, že jejich děti nemusely být „nejchudším družstvem v republice“. „Na soustředěních děti spaly v nevytápěných chatkách, kilometr šlapaly na trénink, stravovaly se venku v zimě. Přitom podle všeho mohly spát v hotelu, nebo na soustředění jezdit dvakrát ročně. Nemluvím ani o tom, že na největší závod v republice si děti půjčovaly tepláky. A teď vidíme, že někdo nejspíš odčerpával peníze,“ zlobí se další z maminek a zároveň trenérka Monika Dufková.

Pochyby? Už podruhé

Chyby ve vyúčtování dotací se u plavců objevily už před deseti lety, Kyněra ale tehdy stotisícovou dotaci vysvětlil. V té době navíc zažil obdobný „rozchod“. I tehdy Kyněru opustil velmi oblíbený trenér – Bedřich Daberger.

Ten byl čtyři roky v Kyněrově soukromé firmě dokonce desetiprocentním společníkem. A najednou ze dne na den opustil oddíl plavání, jehož členem byl skoro 40 roků. Podle informací MF DNES také kvůli neshodám s Kyněrou ohledně financování.

Z oddílu plavání do dnešního dne odešlo za trenéry Křivanem a Dufkovou skoro devadesát dětí a už oficiálně fungují pod hlavičkou Plaveckého klubu Znojmo. Radnice už také oddílu plavání TJ Znojmo ukončila stávající nájemní smlouvy v městských lázních a vypíše nová výběrová řízení na plavecké dráhy.

Kyněra říká, že je vznik konkurenčního spolku po sportovní stránce přínosem. Jinak ale mluví o poškozování dobrého jména oddílu plavců.

„Neustálé útoky ze strany osob, které nejsou jeho členy a nemají tak v podstatě co mluvit do hospodaření, jsou vedeny jednoznačnou snahou dosáhnout likvidace našeho, pro ně konkurenčního spolku. Motivací zřejmě bude snaha získat podíl na zázemí, které jsme naší dlouholetou činností vybudovali – třeba tím, že poškozením našeho dobrého jména získají lepší postavení při rozhodování poskytovatele o přidělení dotace,“ míní Kyněra.

Trenéry, kteří oddíl opustili, nahradili Veronika Kolníková spolu s olympionikem Květoslavem Svobodou. Rodičům pak napsali, že jejich děti mohou znovu přijít trénovat pod hlavičku TJ Znojmo. Setkali se ale s hromadným odmítnutím.