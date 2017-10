Vzpoura zabrala, byty nebudou. Brno vyměnilo pozemek za jiný

Brněnští zastupitelé totiž schválili návrh směny pozemků mezi městem a společností Půdy Brno, jež s projektem domu s 31 byty přišla. Bývalý výměník v Žabovřeskách by se měl podle nového plánu přetvořit na komunitní centrum, do něhož se z blízké waldorfské školy přesune středisko volného času pro děti, a navíc pečovatelská služba.

Firma výměnou dostane oplocený areál Brněnských vodovodů a kanalizací (BVaK) pod Špilberkem v Trýbově ulici vedle Úvozu, za nějž doplatí dva miliony korun. Podle radnice si investor parcelu našel sám na webu města, které ji dlouhodobě nabízelo k pronájmu.

Obyvatelé Plovdivské už tak čekají jen na podpis smlouvy, po něm budou mít definitivní klid. „Kdybychom se ale neozvali, touto dobou už by se bouralo. I když nás řada lidí zrazovala a říkala, že nic nezmůžeme, i za pomoci médií jsme to dokázali,“ uvedla za občanskou iniciativu Plovdivská Silvie Mrkvanová.

Komunitní centrum je podle ní dobrá volba. „Zatím jsme ale neviděli plány. Rozhodně to přinese větší pohyb lidí, takže je potřeba dořešit dopravu. Silnice je úzká a už teď auta každé ráno parkují na chodnících,“ poznamenala.

Lidé napsali petici, na radnici a magistrátu vymysleli rošádu

Místní proti stavbě bojovali od loňského podzimu, kdy se o ní dozvěděli ze zahájeného územního řízení. Vadilo jim, že stavba bude natěsnaná na sousedící domy, některým bytům sebere slunce a také že se zhorší už tak katastrofální situace v dopravě. Sepsali petici a připojili se k nim i rodiče dětí z nedaleké Waldorfské základní a mateřské školy.

Do sporu se vložila také městská část Žabovřesky a nakonec i město. A ty vymyslely rošádu, výhodnou pro všechny strany. Podle náměstka brněnského primátora pro školství Petra Hladíka (KDU-ČSL) řešení konfliktu odstartoval dopis ředitele waldorfské školy, jejímž zřizovatelem je právě Brno.

„Psal v něm, že je o školu velký zájem a že by se ráda rozšířila, jenže nemá kam, protože v budově sídlí pobočka lužáneckého střediska volného času Lata. Když ji teď přemístíme do výměníku, může škola bez větších stavebních úprav otevřít další dvě třídy,“ popsal Hladík.

Hodnotu parcel v Žabovřeskách o rozloze něco přes 700 metrů čtverečních plus náklady, jež investor do přípravy vložil, vyčíslil odhadce na 11 milionů. Cenu čtyř městských pozemků v Trýbově ulici o rozloze 1 600 metrů čtverečních pak ocenil na 13 milionů.

Součástí návrhu je také podmínka, že před podpisem smlouvy majitel podá žádost o zastavení územního řízení na výstavbu domu v Plovdivské i na již dříve povolenou demolici výměníku.

Na přestavbu bývalého výměníku shánějí peníze

Žabovřeská radnice, kterou ještě loni místní tvrdě kritizovali za to, že se o zamýšlené stavbě dozvěděli pozdě, je spokojená.

„Chtěli jsme lidem vyjít vstříc. Zvažovali jsme i nákup výměníku, ale na to nebyly peníze. Směna je ideální řešení. Čeká nás ale ještě dlouhá cesta. Musíme na přestavbu sehnat finance, chceme dovnitř vestavět ještě jedno patro. Také potřebujeme rozšířit příjezdovou cestu. Až bude projekt hotový, seznámíme s ním místní obyvatele,“ poznamenal místostarosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

Se směnou podle podkladů pro jednání zastupitelstva souhlasí také společnost Půdy Brno. Její majitel Petr Šustek se ale k transakci odmítl vyjádřit, přestože ho redakce MF DNES oslovila. „Nechci žádný prostor v novinách,“ uvedl pouze.

Jako v Plovdivské. Obyvatelé Trýbovy ulice jsou v nejistotě

Areál nad Úvozem, který společnost získá, má ze dvou stran stromy, houští a staré garáže, z dalších dva sedmipodlažní domy. Jeden dělníci postavili v 60. letech, druhý zhruba před deseti lety. Jestli se zde projekt obejde bez protestů, zatím není jasné. Stejně jako dříve pro ty z Plovdivské, jde totiž i pro obyvatele v sousedství opuštěného areálu BVaK o překvapení.

„Je to pro mě úplná novinka, ale určitě si zjistíme bližší informace,“ uvedl správce domů Petr Koutný. „O záměru slyším poprvé. Je otázka, jak bude nová stavba vypadat. Určitě by nebylo příjemné, kdyby si lidé koukali s někým do oken,“ doplnila jej Jaroslava Kratochvílová, která žije v novějším z domů.

Místní tak v následujících měsících budou řešit stejné problémy jako dosud lidé v Žabovřeskách. „Většina obyvatel má nějaký výhled ze svých bytů, takže nás určitě bude zajímat, jak se to změní. Na druhou stranu jsme čekali, že se tu něco postaví. Je to lukrativní parcela,“ řekl Jan Volný, předseda společenství vlastníků Trýbova 10 a 12.

Dům zbudovala společnost Impra a chtěla tu vystavět ještě dva další, ale kvůli restitučním sporům o pozemky v místech, kde stojí garáže, od záměru upustila.

A Václava Marvanová, předsedkyně společenství vlastníků staršího z činžáků, se zase netají obavami, jak by případnou další zástavbu zvládla místní slepá ulička. „Za poslední dobu tu vznikly na dvě stovky bytů. Už teď sem skoro nejde zajet a kvůli zaparkovaným autům se tudy nedá ani pořádně projít,“ poznamenala.