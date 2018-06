Miliony za městské byty mámil z lidí exstarosta, obviněný je už podruhé

Kuriózní případ podvodníka zveřejnili brněnští policisté ve čtvrtek. V půli června obvinili muže, který nabízel zprostředkování nájmů i privatizace městských bytů, ačkoliv k tomu neměl žádné oprávnění ani pravomoc.

„Pavla H. jsme zadrželi přímo v budově magistrátu na Malinovského náměstí, kde chtěl vylákat 730 tisíc korun od jednoho ze zájemců o byt. Zásahem byl zjevně překvapen, našli jsme u něj spoustu důkazů,“ řekl Vladimír Machala z hospodářské kriminálky.

Podle informací MF DNES nyní ve vazbě sedí bývalý starosta Rojetína na Tišnovsku Pavel Hubálek (Nezávislí pro Rojetín). A není to poprvé. Už před čtyřmi lety jej policie odvedla z krajského úřadu, kde pracoval jako úředník zdravotního odboru.

Také tehdy měl přístup k bytům, hlavně v centru města. „Trestní stíhání bylo zastaveno pro nedostatek důkazů. Šlo o tři případy, ale nebylo na čem postavit obžalobu. Svědci totiž svoje výpovědi stáhli,“ uvedl městský státní zástupce Jan Petrásek, který případ dozoroval.

Předstíral, že odchází na pokladnu

Nyní policisté viní Hubálka z podvodu v jiných patnácti případech, škoda se podle nich může vyšplhat až do desítek milionů korun. Za to by mu hrozilo až desetileté vězení.

Kriminalisté zdokumentovali, že Hubálek používal padělaná razítka katastrálního úřadu, notáře, města Brna, městské části Brno-střed a firmy, která spravuje obecní byty. Zájemcům předával falešná potvrzení a smlouvy na hlavičkovém papíře magistrátu s padělaným podpisem primátora Petra Vokřála (ANO).

Za ty pak dostával peníze. „Vše probíhalo tak, že se snažil vyvolat dojem úředníka magistrátu, a dokonce při inkasování peněz odcházel jakoby na pokladnu magistrátu, kde uvedenou částku ‚složil‘, a přinesl zpět falešná potvrzení,“ popsal Šváb.

Policisté z hospodářské kriminálky také zjistili, že se podvodníkovi podařilo získat klíče od několika městských bytů. Pořádal tedy dokonce prohlídky pro zájemce a někdy jim prostory i předal k užívání.

Účetnictví Rojetína zmizelo

Čtyřicetiletý Hubálek je stále zastupitel v Rojetíně, malé vesničce na Tišnovsku s 80 obyvateli, kde má trvalé bydliště.

„Na poslední schůzi se ale objevil v dubnu 2015, kdy složil funkci starosty, protože byl v té době stíhaný kvůli prvním podvodům s byty. Jestli bude znovu kandidovat, není jasné. Za funkci zastupitele žádnou odměnu nepobírá,“ popsal nynější starosta Rojetína Martin Minář (STAN).

Hubálek úřad opustil s trestním oznámením ze zpronevěry, jež na něj podala obec. Ta se po hospodaření dlouholetého starosty ocitla v exekuci, takže nemohla nakládat se svými pozemky a lesy.

„V kase chybělo přes čtyři sta tisíc, které jsme nikde nenašli, navíc nebyly zaplacené faktury za víc než 1,2 milionu. Exekuce se nám podařilo zbavit až v květnu 2016,“ dodal Minář s tím, že doteď se na obec obracejí firmy s fakturami z doby jeho předchůdce. Účetnictví Rojetína ale zmizelo zároveň s Hubálkem.

I trestní oznámení obce policie nakonec v říjnu 2015 odložila. „Nebyla prokázána trestná činnost,“ sdělil Hynek Olma z krajského státního zastupitelství.

Vlastnil pozemky s vlivnými politiky

Hubálek po složení funkce přestal s novým vedením radnice úplně komunikovat a ani nepředal úřad, takže nový starosta musel kancelář otevřít násilím za přítomnosti soudního exekutora až o několik měsíců později.

Bývalý starosta mezitím prodal i pozemky, které v Rojetíně spoluvlastnil od roku 2007 s vlivnými brněnskými politiky z ODS – poslancem Pavlem Blažkem a bývalým radním Robertem Kerndlem.

Oba pocházejí z Brna-střed, stejně jako další majitelka pozemku v Rojetíně, bývalá radní největší brněnské městské části a nynější kandidátka občanských demokratů na primátorku Markéta Vaňková.

Kerndl je přitom velmi dobrým známým Hubálka, který k němu často jezdil na chalupu do nedalekého Níhova. „S panem Kerndlem se známe léta, dřív než jsem se stal starostou,“ prohlásil v minulosti Hubálek. Kerndl a Blažek se od něj už dříve distancovali.