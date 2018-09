Policisté zadrželi na brněnském letišti osm cizinců, měli padělané doklady

„Jedná se o osm cizinců, předběžně Syřanů, ale už teď je jasné, že všichni Syřané nebudou. Všichni měli padělané osobní doklady, respektive tři z nich jeli na pravé občanské průkazy státu Evropské unie, ale takzvaně na podobu, to znamená, že držitelem byl někdo jiný, jim podobný,“ uvedla mluvčí. Pět dalších mělo podle ní padělky občanských průkazů státu EU. Mluvčí dodala, že jedna z žen je těhotná.

Cizinci se jako Syřané představili, u dvou ale policie nalezla pravé doklady iráckého původu. Podle mluvčí se ve čtvrtek rozhodne, zda budou obviněni z trestného činu padělání dokladů. Cizinci o azyl zatím nepožádali, ale můžou tak kdykoliv učinit.

Na hranicích na Břeclavsku se ve středu shodou okolností konalo policejní cvičení, které prověřovalo možnost znovuzavedení kontrol na hranici. „Delta dvojko, přijali jsme oznámení o pohybu skupinky dvaceti až třiceti osob směrem od Rakouska k Valticím. Zvedni se a podívej se tam,“ vyslal policejní velitel pokyn pilotovi vrtulníku, ze kterého už za pár minut přišly video záběry migrantů, kteří nelegálně přešli hranici z Rakouska. Následovala rychlá policejní akce. Nejen ta byla součástí cvičení, při kterém policisté testovali, jak rychle a efektivně dokážou zvládnout zareagovat na případnou migrační vlnu a znovu zavést hraniční kontroly.

„Není to žádná hra na vojáky, je to ostré cvičení. I když migrace v poslední době klesá a jsme na daleko nižších číslech než v době vzedmutí migrační krize, musíme být připraveni. Policie a další bezpečnostní složky musí umět v případě potřeby reagovat,“ zdůvodnil nutnost cvičení ministr vnitra Jan Hamáček.

Řidiče, kteří ve středu mířili z Rakouska do Česka přes hraniční přechody v Mikulově, Valticích a Poštorné, tak čekala překvapivá kontrola dokladů i jejich aut. Zároveň policisté během cvičení střežili 35 kilometrů zelené hranice. Do akce přibrali i nejmodernější techniku – mimo jiné technologii Heartbeat, která včera fiktivně odhalila patnáct migrantů ukrývajících se v kamionu. Policisté ani nemuseli vstoupit dovnitř. Stačí k autu připnout citlivé senzory detektoru, který odhalí tlukot lidského srdce.

Vyzkoušeli i proces registrace cizince

„Pro nás je pak velice důležité, že jsme si vyzkoušeli, jak rychle zvládneme postavit registrační místo, které lidé znají spíše jako hot spot. Protože dosud jsme o jeho fungování měli pouze zprostředkované informace ze zahraničí,“ říká velitel řídícího štábu cvičení Martin Vondrášek. Na bývalé celnici v Mikulově se takovým hot spotem stal červený stan, kde policisté kompletně vyzkoušeli proces registrace cizince, kteří přešel hranici na naše území, ať už s doklady či bez dokladů. Od osobních prohlídek po zjištění totožnosti až po procesy spojené s žádostí o azyl.

Podle šéfa jihomoravských policistů Leoše Tržila bude jižní Morava vždy vstupní branou migrantů do České republiky. „Máme jedny z nejvyšších počtů záchytů jak v oblasti silniční, tak železniční dopravy. Není však vyloučeno ani to, že by nám někdo mohl přijít z Rakouska pěšky. V Rakousku je počet migrantů podstatně vyšší a to riziko tu je. Ostatně bezprostředně na hraničních přechodu v Drasenhofenu existuje zařízení, kde jsou migranti ubytováni,“ podotýká Tržil.

Podobné cvičení by se podle ministra vnitra Jana Hamáčka mělo konat dvakrát až třikrát do roka. Čistě z preventivních důvodů. Žádná migrační vlna se podle všech prognóz v současné době do České republiky nevalí. „Letošní záchyt činí lehce přes tři tisíce nelegálních migrantů, ale většinu tvoří občané bývalého Sovětského svazu či Vietnamci. Z regionu středního východu jsou to menší počty. Nic bezprostředního nám nehrozí. Ale to neznamená, že nemáme být připraveni,“ podotkl Hamáček.