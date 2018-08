Promyšlená finta politiků. Dám vám peníze, koupíte mi od města byt

Jaroslav Folprecht z ODS našel skulinku v privatizačních pravidlech. Jak se mu je podařilo obejít?

Dal nájemníkům peníze, aby byty levně koupili od města na svoje jméno a pak je převedli na něj. Velmi výhodně tak přišel ke třem nemovitostem, které dnes na realitním trhu mají hodnotu odhadem přes deset milionů korun.

„Vypomohl jsem jim, aby mohli v bytech dál bydlet a neskončili na ulici, když neměli na koupi peníze,“ řekl MF DNES Folprecht, jenž byl v době privatizace bytového domu radním za koaliční ODS. Za stejnou stranu kandiduje v Králově Poli také v letošních komunálních volbách – jako číslo tři.

Podle Folprechta s ním nájemníci u notáře sepsali smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zavázali, že na něj byty následně převedou. Za jakou částku a zda odpovídala privatizační ceně, odmítl sdělit.

„Byty jim nepronajímám za tržní, ale regulovaný nájem, tedy za pár korun. Mají je na dožití,“ dodal Folprecht s tím, že jako radní městské části nemohl nijak ovlivnit prodej domu, který schvalovalo město.

Legální fígl v nedokonalých pravidlech, hodnotí expert

Podle katastru nemovitostí vlastní Folprecht čtyři byty v domě na Palackého třídě. Ten v roce 2013 prodalo město za 17,8 milionu korun společenství vlastníků. Objekt se třemi vchody má celkem 38 bytů. Jeden tak v průměru nájemníky přišel na necelého půl milionu korun, což byla před pěti lety zhruba třetinová tržní cena.

Folprecht je zakladatelem a předsedou družstva, v domě bydleli už jeho rodiče a prarodiče. Jako nájemník tak mohl podle tehdy platných pravidel zprivatizovat byt v přízemí, v němž žil. Dnes mu ale patří i sousední byt a také dva další ve vedlejších vchodech.

Podle protikorupčního odborníka Martina Kameníka z organizace Oživení není Folprechtův postup nelegální, jde však o obcházení pravidel privatizace městských bytů.

„Je to spíš nedokonalost privatizačních podmínek, které nemyslely na podobný fígl. Město si mělo při prodeji domu stanovit konkrétní podmínky ohledně převodu bytu na další vlastníky či budoucích smluv. Podobné machinace by pak byly hůře proveditelné a atraktivita obchodu by se snížila,“ poznamenal Kameník.

Také podle bývalého starosty Králova Pole Romana Vykoukala (tehdy za ČSSD) jeho kolega z rady Folprecht dodržel zákonný postup. „O tom, že vlastní čtyři byty, jsem nevěděl. Na podrobnosti si nevzpomínám, jsem v invalidním důchodu. Pamatuji si však, že pan Folprecht při každém hlasování, které se ho týkalo, hlásil podjatost,“ podotkl Vykoukal.

Královopolská radnice jako realitka pro politiky

V Králově Poli není Folprechtův případ první, který vzbuzuje pochybnosti. Už letos v únoru informovala redakce MF DNES o tom, že bytová komise přidělila opravený obecní byt synovi místostarosty Daniela Valenty (TOP 09).

Komise pro bydlení, v níž sedí i Valenta starší, nemovitost přiklepla i přesto, že se jeho syn neumístil mezi devíti uchazeči o konkrétní byt v Chlupově ulici jako první. „Nemyslím, že by bylo špatně, když slušnému člověku dáme byt, když máme jistotu, že bude dodržovat všechny povinnosti,“ obhajoval rozhodnutí místostarosta Valenta.

Server Seznam Zprávy také v červnu popsal, jak královopolská radnice v letech 2006 až 2010 přidělila nejméně deset obecních bytů určených k privatizaci politikům z ČSSD či jejich blízkým. V té době sociální demokracie vládla městské části v koalici s ODS.

Podle Lidových novin pak obecní byty v žádané rezidenční čtvrti už dříve získaly například přítelkyně exstarosty Vykoukala nebo bývalého zastupitele Zbyňka Šolce (ODS), který letos v Králově Poli opět kandiduje jako jednička strany.

Radnice za společné vlády sociálních a občanských demokratů přidělila byt také Jiřímu Kasalovi, nevlastnímu synovi brněnského exprimátora Richarda Svobody (ODS). Kasala mu dělal asistenta v době, kdy byl Svoboda senátorem.