Poloha nádraží rozhádala koalici, Zelení a Žít Brno jsou na odchodu

K opozici a vládnoucímu hnutí ANO s TOP 09 se v pondělí přidali i lidovci a společně tak drží většinu pro odhlasování záměru odsunout nádraží o zhruba kilometr na jih k řece Svratce.

Naopak koaliční Žít Brno s Piráty a Zelení berou výsledky průzkumu jako důkaz svého stanoviska, že by nádraží mělo stát pod Petrovem.

A právě dnes zasedá rada města, která přinese klíčové doporučení pro rozhodnutí mimořádného zastupitelstva, které je na programu příští úterý. Vše nasvědčuje tomu, že varianta „Řeka“ pohodlně zvítězí, a to znamená jediné – rozpad stávající koalice.

Žít Brno s Piráty a Zelení totiž trvají na tom, že takový verdikt rady v rozporu s výsledkem průzkumu budou považovat za porušení koaliční smlouvy. S tím však hnutí ANO nesouhlasí. Podle jeho lídra a brněnského primátora Petra Vokřála je optika, kterou tyto strany průzkum hodnotí, zkreslená.

„Ukázal, že téměř polovina lidí ani neví, co které varianty obnášejí, rozhodují pocitově. To pro mě neznamená, že jsou pro tu či onu variantu, a my musíme zvážit všechny, tedy i technické argumenty. A ty hovoří pro Řeku,“ uvedl primátor Vokřál.

Rozpad koalice není nic fatálního, míní politolog

Pro Martina Andera, náměstka primátora za Zelené, kteří si polohu v centru vytyčili jako svoje téma před volbami, je signál od lidí jasný a ustoupit nemíní.

„Koaliční smlouvu podepsali všichni partneři a stojí v ní, že se budou řídit názorem veřejnosti. Vyvoláme dohadovací řízení a budeme se bavit o tom, jak si dál představujeme společnou existenci v koalici,“ uvedl Ander.

ANO tvrdí, že smlouvu neporuší, a chce stávající koalici udržet. „Podmínky smlouvy normálně plníme. Čekali jsme na průzkum a přihlédli k němu. Podle nás je koalice funkční a rozhodně se rozcházet nechceme,“ podotkl v pondělí Vokřál.

Ten už však minulý týden připustil, že rozpad koalice přijít může a že v takovém případě by hnutí ANO menšinově vládlo společně s partnery, kteří zůstanou.

Bez Zelených a Žít Brno, které se s nimi na výsledcích průzkumu shoduje, by koalice ztratila většinu v zastupitelstvu. V radě mají tyto dvě strany tři zástupce, ANO, KDU-ČSL a TOP 09 celkem osm.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity by odchod tří členů rady a dvou klubů do opozice neměl pro město žádný fatální význam.

„Radu doplní někým ze zbylých členů. Do komunálních voleb zbývá jen sedm měsíců, do toho spadají dva měsíce prázdnin, kdy se už nic neděje, a pak kampaň, která tak jako tak vztahy v koalici nějak naruší,“ podotkl Kopeček.

Nedomnívá se ani, že by vládnoucímu ANO při podzimních volbách uškodil fakt, že se zachová jinak, než vyzněl průzkum.

„Ve volbách se projevuje víc faktorů. ANO nevolí lidé jen kvůli postoji k nádraží, ale kvůli dalším věcem, například proto, že jde o stranu Andreje Babiše. Navíc tu máme tři a půl roku, na kterých se nedá najít nějaký super důvod, proč říct, že byla koalice neúspěšná,“ popsal Kopeček.

Současné nádraží by mohlo být zastávkou

Navíc zásadní věc podle něj naznačila dvě referenda o poloze nádraží, k nimž nepřišel dostatek voličů na to, aby se jimi město muselo řídit – tedy že většinu lidí toto téma až tak nezajímá.

„Na druhou stranu pro Zelené je to téma mnohem důležitější. Pokud by seděli v koalici, která schválila Řeku, měli by ve volbách problém. Je to signál, že strana drží principiální postoj. Je otázka, jak to bude fungovat u voličů Žít Brno a Pirátů,“ doplnil Kopeček.

S teoretickou možností, jak koalici udržet, přišli v pondělí lidovci. Ti jsou sice pro variantu nádraží u řeky, ale ideálně v kombinaci s takzvaným severojižním kolejovým diametrem. Tedy plánovanou železniční páteřní trasou, do níž by chtěli zapojit i stávající nádraží jako jednu ze zastávek. Tuto možnost zvažuje i Žít Brno s Piráty.

„Pokud to bude stanovené jako podmínečná investice modernizace uzlu a zároveň zohlední výsledky průzkumu, budeme se o tom bavit. Jednání pokračují, uvidíme,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).