Za ponižování žáků dostala učitelka výtku, přesto ve škole dál pracuje

Psychickým zhroucením žákyně vyústilo loni v prosinci chování Dany Kašparové, učitelky Základní školy 711 v Bučovicích. Že dívku ponižovala a zesměšňovala před celou třídou, potvrdilo i vyšetřování České školní inspekce.

„Tady se nám někdo hlásí, všichni poslouchejte, to bude asi něco velmi chytrého. Máš štěstí, že zrušili zvláštní školy, protože tam patříš,“ popsal Marek Beinhauer údajné výroky Kašparové, které měly směřovat vůči jeho dceři.

I na základě přístupu učitelky dívku začali šikanovat také někteří spolužáci. Vedení školy situaci dlouho neřešilo. Ani když na případ letos na jaře jako první upozornila MF DNES, nebylo jasné, jaké důsledky vyvodí (psali jsme zde).

„Řešíme to se všemi kompetentními orgány,“ byla v dubnu jediná reakce tehdejšího ředitele školy Přemysla Kašpara. Ocitl se totiž ve svízelné situaci - kritizovaná učitelka je jeho manželkou.

Pro město kauza skončila

Kašpar ve funkci skončil na vlastní žádost k poslednímu červenci, oficiálně z osobních důvodů, momentálně dělá zástupce nové ředitelce. A k překvapení rodičů na škole zůstala i Kašparová. Za svoje počínání dostala pouze výtku, a to ještě za „vlády“ svého manžela. Oba již dříve odmítli celou aféru komentovat. A ani tentokrát nereagovali na telefonáty a SMS zprávy.

Nová ředitelka školy Miroslava Hanáková si Kašparovou v učitelském sboru ponechala. „Udělala jsem ve škole určité změny a čekám na reakci rodičů. Ta mi napoví, zda jsem se rozhodla správně. Nepovažuji za správné mé kroky rozebírat v novinách, to nikomu neprospěje a rodiče by to mohlo ovlivnit. A především se chci v klidu a zodpovědně věnovat své práci,“ napsala pouze v SMS zprávě Hanáková.

Také pro zřizovatele, tedy město, už kauza skončila. „Pro mě je příchodem nové ředitelky celá situace uzavřená,“ podotkl starosta Bučovic Jiří Horák z KDU-ČSL s tím, že další kroky už vedení města stejně ani podnikat nemůže.

Častější kontrola v hodinách

Co se tedy po vypuknutí aféry na škole změnilo? Podle České školní inspekce došlo k posílení takzvané hospitační činnosti, tedy kontrol v hodinách angličtiny, kterou Kašparová vyučuje, a změnil se i způsob ověřování výsledků vzdělávání žáků. A taková opatření jsou prý pro inspekci dostatečná.

„Učitelka, která se dopouštěla neetického chování, navíc dostala od ředitele výtku podle zákoníku práce,“ poznamenal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Výtka je podle odborníků vnímána jako varování, tedy upozornění zaměstnavatele, že zaměstnanec porušil své povinnosti a že s ním může být ukončen pracovní poměr. „Jde o nejnižší intenzitu porušení pracovní kázně. V případě, kdy se jedná o zvlášť hrubé porušení, může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě, tedy bez výpovědní doby,“ vysvětlila brněnská advokátka Irena Valíčková, která se zaměřuje na pracovní právo.

Hodnocení intenzity záleží podle ní v tomto případě jen na řediteli. „Pokud však k porušení pracovní kázně dochází opakovaně, v praxi alespoň třikrát, pak je možné dát výpověď,“ doplnila advokátka.

Že k nevhodnému chování učitelky docházelo i dříve a nejednalo se tak o ojedinělé selhání, potvrdila MF DNES i matka jiné žákyně.

„’Ty jedna hvězdo, stejně na to nemáš, gympl ti zkazí dětství.’ Takové ponižující urážky slýchávala moje dcera, když chtěla jít z páté třídy na víceleté gymnázium,“ vzpomněla matka školačky na některé výroky učitelky.

Jelikož její dcera bučovickou školu stále navštěvuje, nechtěla zveřejnit své jméno, redakce ho však zná. Podle ženy se nyní přístup Kašparové změnil. „Dcera říkala, že v její třídě se situace zlepšila,“ doplnila.

Marek Beinhauer však na změnu nečekal. Jeho děti už školu nenavštěvují, dceru po incidentu přihlásil jinam a syn se dostal na gymnázium.

„Vím, že Kašparová na škole dál učí. Zjistil jsem tak, že demokracie a dnešní právní systém propojený s velkou dávkou lhostejnosti zodpovědných lidí je na takové případy krátký. Pro mě je to uzavřená záležitost,“ prohlásil.