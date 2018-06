Porno ničí stále víc vztahů. Nejvíc mu holdují vysokoškoláci, tvrdí lékaři

„Jeden pacient k nám přišel kvůli tomu, že mu ve firmě klesal výdělek, protože čtyři hodiny denně sledoval pornografii a masturboval,“ uvádí jeden z případů závislosti primářka Sexuologického oddělení brněnské fakultní nemocnice Petra Sejbalová.

Poruchy sexuální funkce postihují stále více mužů. Jsou sice sexuálně výkonní při sledování internetové pornografie, ale v reálném sexu selhávají.

„Na internetu mohou nalézt ženu svých snů a uspokojují své neuvěřitelné fantazie. Přibývá i mladíků, kteří kvůli sledování pornografie nejsou schopni partnerského života,“ upozorňuje Sejbalová.

Chlapci pak nemají schopnost komunikovat, tvrdí lékaři

Protože je pornografie na internetu dostupná i dětem, dospívající chlapci pak podle sexuologů očekávají, že se dívka bude chovat stejně jako pornoherečka ve filmu.

„Děti mají představu, že se lidé sexuálně chovají tak, jak to vidí ve videích na internetu. Problém je také v tom, že v pornografii chybí proces seznámení se a oslovení dívky. Chlapci pak nemají schopnost komunikovat,“ říká Sejbalová.

Přicházejí za ní i pacienti, kteří pornografii sledují od dětství. „Jeden pacient se mi přiznal, že pornografii sleduje od šesti let, kdy byl na internetu a rodiče si mysleli, že si pouští hry,“ uvádí příklad.

Problém vidí v nedostatečné sexuální výchově na školách, ale i ze strany rodičů, kteří s dětmi o sexu nemluví.

„Rodiče často spoléhají na to, že to dětem vysvětlí ve škole, ale to se často nestává. Na školách by sexuální výchova měla být jako předmět vyučovaný od šesté třídy. Začínat se sexuální výchovou v osmé třídě, je už pozdě,“ podotýká Sejbalová.

Pacienti na oddělení přicházejí v momentě, kdy mají pocit, že se jim v životě něco změnilo a začínají zanedbávat část svého běžného života. Postupně totiž na pornu může vzniknout závislost.

„Závislost na sledování pornografie začíná zvýšenou touhou. Závislí lidé se pak dostávají do stavu, kdy ztrácí sebekontrolu. S tím se pojí i zvýšená tolerance. Na začátku sledováním pornografie tráví jen pár minut denně, postupně to narůstá na hodiny. Vede k zanedbávání koníčků a ochabování vztahů s přáteli. Uspokojování se u sledování pornografie pak zaujímá čím dál tím větší roli v životě jedince,“ vyjmenovala příznaky psycholožka Lenka Šturmová.

Chuť na sex dokáží utlumit léky

Lékaři také upozorňují na to, že intenzivní sledování internetové pornografie se dá provozovat poměrně nenápadně. Lidé v okolí si dlouho nemusí ničeho všimnout.

„Manžel se například čím dál častěji uchyluje do své pracovny a straní se,“ popsala příklad psycholožka.

Závislost se léčí mnoha způsoby. Dokonce i léky.

„Klientům doporučujeme tříměsíční sexuální abstinenci, pokud ji ale nezvládnou, můžeme jim pomoci medikamenty. Laicky řečeno – na tři měsíce jim vymažeme chuť na sex z hlavy,“ přiblížila Sejbalová.

Z dat, která mají lékaři k dipozici, také vyplývá, že vysokoškolsky vzdělaní lidé se více věnují masturbaci než lidé s nižším vzděláním.

„Když jsme přemýšleli nad tím, proč tomu tak je, napadlo nás, že vysokoškoláci spíše častěji pracují na počítači a pokud mají sedavé a psychicky náročné zaměstnání, potřebují pak uvolnit stres,“ uzavírá Sejbalová.