První československý muž ze zkumavky slaví 35 let. Svou totožnost tají

Lékaři tehdy v improvizované nemocniční laboratoři spojili lidské vajíčko a spermii a následně tento zárodek života vpravili zpět do lůna ženy. O devět měsíců později, 4. listopadu 1982, se v Brně narodilo první dítě „ze zkumavky“ – muž s pečlivě tajenou totožností, který v sobotu oslavil 35. narozeniny.

Čechoslováci tak jako první z národů socialistického bloku napodobili světové premianty – Angličany, kterým se to povedlo v roce 1978. „Naši lékaři byli přesvědčení, že to dokážou také,“ říká porodník David Rumpík, žák v úvodu zmiňované legendy českého porodnictví, Ladislava Pilky.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Jihomoravského kraje.

Jenže Angličané měli v té době už moderní laboratorní vybavení, kdežto Češi ani náhodou.

„Tehdy jsme pro takový zákrok neměli dostupný žádný odpovídající materiál. Tak stříkačky musely sestřičky dopilovat, abychom dosáhli potřebné špičatosti. Nebo třeba hadičky jsem sehnal od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil doslova na koleně jeden kolega z týmu,“ vzpomínal v roce 2012 Ladislav Pilka, který zemřel o dva roky později.

„Kdybych srovnal moderní metody s těmi doktora Pilky, tak je to jako fotit digitálním fotoaparátem oproti prvním přístrojům z počátku 19. století se stříbrnou deskou,“ líčí David Rumpík, současný ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Porodník získal peníze od ministerstva díky „úplatku“

Tým, který stál u prvního československého dítěte ze zkumavky, tvořila trojice lékařů – Pilka, Trávník a Dvořák. Ladislav Pilka měl na starost získat pro projekt finance, které – stejně jako dnes – v 80. letech rozdělovalo ministerstvo zdravotnictví.

„Jako správný doktor z Moravy přijel do Prahy starou škodovkou naloženou vínem, klobáskami a dalším proviantem určeným k ‚uplácení‘ úředníků,“ popisuje s úsměvem Rumpík.

A fungovalo to, peníze lékař zajistil a jeho snahy byly nakonec korunovány úspěchem. „Ten byl daný i šikovností českých lidí. Došlo k němu v době, kdy si každý uměl v garáži opravit škodovku, takže se nedivím, že se vše, i v těch ‚polních‘ podmínkách, podařilo,“ podotýká gynekolog Rumpík.

Pokud by vás zajímalo, jak se dnes pětatřicetiletému uměle zplozenému muži daří, nedozvíte se to. On ani rodina s médii ani s lékaři nekomunikují.