Do sněmovny se dostal i komunista Grebeníček. Poslancem je už 23 let

Srovnatelně dlouho je ve sněmovně snad jen Marek Benda (ODS), který se poprvé stal poslancem ve stejném roce, ale pauzu měl pouze dvouletou. Svůj mandát neobhájil mezi lety 2002 a 2004.

Na jižní Moravě expředseda komunistů kandidoval z šestého místa. V počtu preferenčních hlasů nakonec předběhl i lídra jihomoravské kandidátky Iva Pojezného. „Vypovídá to o voličích KSČM. Když se podíváme na jejich složení, jsou to lidé nad 50 let plní nostalgie. Pamatují si jej jako předsedu a on je součástí jejich identity,“ míní politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Komunisté se letos pokusili vsadit i na mladší kandidáty, avšak neúspěšně. Jejich voličská základna se ve srovnání s minulými volbami ještě zmenšila a zúžila především na starší lidi. „Odpadli jim voliči, kteří jim svůj hlas dříve dávali jako například vyjádření určitého protestu. Našli si teď jiné alternativy,“ vysvětluje Kopeček.

Stabilizoval stranu v těžkém období, zní od komunistů

Podle stranických kolegů Grebeníček kandidoval naposledy. Už letos se mu do toho nechtělo, nechal se však přemluvit. „Počítali jsme, že se do sněmovny dostane. Vždycky to tak u nás je, že dlouholetí poslanci dostávají více hlasů,“ okomentoval výsledky voleb Pojezný.

V roce 1990 se stal Grebeníček poslancem Sněmovny lidu a Federálního shromáždění ČSFR. Byl jím do roku 1992. V roce 1996 se stal poslancem v Parlamentu České republiky. Komunistickou stranu vedl v letech 1993 až 2005. „Převzal ji v době, kdy se jí vůbec nedařilo. Začátek 90. let pro naši stranu byl těžkým obdobím, on ji ale dokázal stabilizovat,“ podotkl Pojezný.