Gymnázium v Mikulově má pokaženou pověst. Nastoupilo jen devět prváků

Gymnázia platí prakticky v celé zemi za nejžádanější střední školy a nemívají problém sehnat dostatek studentů. To mikulovské je ale výjimkou. Do prvního ročníku čtyřletého studia se tam letos zapsalo pouhých devět studentů. Ožily tak obavy některých rodičů z nejisté budoucnosti školy, které se přitom daří vychovávat úspěšné studenty.

Pro gymnázium je to totiž další rána. Už v minulém školním roce z něj na jinou školu odešlo hned čtrnáct kvartánů z osmiletého studia. Letos studenti dali přednost gymnáziu v Břeclavi, tam jsou v prvním ročníku dvě plné třídy, nebo jiným středním školám.

„Pokud vím, na přihláškách měli všichni mikulovské gymnázium až jako druhou možnost,“ říká matka jednoho ze studentů, která nechce být jmenována. Přiznává, že atmosféra kolem školy v jejich výběru sehrála velkou roli. „Ta nejistota, jestli bude gymnázium fungovat i v dalších letech, tady je,“ řekla (o problémech jsme psali také zde).

Letošní nezájem o gymnázium je vyvrcholením situace, která se táhne už pět let. Tehdy kraj jako zřizovatel sloučil mikulovské gymnázium se střední odbornou školou a učilištěm. To vyvolalo velkou vlnu nevole, a dokonce hrozilo, že osmileté gymnázium skončí úplně. Zabránil tomu až tlak starostů okolních obcí na vedení hejtmanství.

Kritika se rychle rozšířila

Jenže od té doby jako by se gymnázium z problémů nemohlo vymotat. Přišly emotivní tahanice o ředitelské křeslo, žaloba řádu piaristů o vydání gymnaziální budovy a loni pak spory s rodiči některých studentů, kvůli kterým kantoři vstoupili do stávkové pohotovosti. Tolik šrámů na pověsti, které navíc lidé hlasitě a živelně přetřásají, znovu vyvolaly obavy o budoucnost školy.

Ani jeden z problémů přitom přímo nemá nic společného s výukou. Zdejší studenti jsou mimořádně úspěšní u státních maturit, přijímacích zkoušek na vysokou školu i v soutěžích. Například loni ze školy vzešel vítěz krajského kola „mensovní“ Logické olympiády či bronzový účastník světové astronomické olympiády.

Podle Hany Mikulíkové, která je nyní pověřena vedením školy, má ale zařízení pošpiněnou pověst, která se bude dlouho a těžko očišťovat. „Pošpinit pomluvou se dá velmi snadno. Navíc se takové rychle šíří, aniž by si někdo ověřoval, kde je pravda,“ poznamenala.

Loni se tak regionem rychle rozneslo, jak rodiče školu kritizují za to, že ruší dříve zavedené projekty a neshání peníze na jiné. Že odcházejí kvalitní učitelé a škola za ně nenašla adekvátní náhradu. A že jazyková výuka je na nule a děti se ve škole necítí spokojené. Kraj ani školská inspekce ale při kontrole žádný problém neshledali.

Škola o tom veřejnost dosud marně přesvědčuje. „Kdokoliv se může přijít přesvědčit, jak pracujeme. Už mě nenapadá, co víc pro dobré jméno školy udělat, než je každodenní práce a ukázka toho, že to opravdu umíme,“ podotýká Mikulíková.

Třídu doplní školáci z osmiletého studia

Dramatické změny se ani udát nemohou. Škola je totiž momentálně bez ředitele. Před pár dny po vážné nemoci zemřel Stanislav Svoboda, který ji vedl tři roky. A byl to právě on, kdo loni, kdy krize ve škole vyvrcholila spory s rodiči, předpovídal: „Po takové negativní kampani budou ubývat žáci.“

Situaci na gymnáziu bedlivě sleduje i zřizovatel, kterým je Jihomoravský kraj. Podle Jany Pejchalové z hnutí ANO, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení na nového ředitele. Případné změny, které by měly znovu nalákat děti, tak už budou na něm. Než ho kraj jmenuje, čeká však školu ještě pár měsíců v provizoriu. Už nyní by přitom měla cílit na studenty, kteří by nastoupili příští rok.

Obavy, že by jedno z pěti gymnázií na Břeclavsku mohlo zaniknout, kraj vyvrací. „Žádné další systémové změny se v této chvíli nepřipravují,“ uvedl krajský mluvčí Jiří Klement.

Podle něj je dnes v prvním ročníku mikulovského gymnázia čtrnáct dětí. Aby třída nezůstala poloprázdná, vedení školy do ní nabídlo přestup studentům kvinty osmiletého gymnázia. A pár jich toho využilo. Efekt je ale spíš optický. Dětí je pořád málo, což poznamenává i finanční příjmy školy, byť zatím nijak dramaticky. Nižší stupeň osmiletého studia je totiž stále zaplněný.

Všechny střední školy zažívají slabší ročník

Střední školy navíc, co se týče uchazečů, zažívají obecně slabší ročník. Například na gymnáziu ve Velkých Pavlovicích nastoupilo do prváku čtyřletého studia patnáct dětí, i když jich očekávali kolem dvaceti.

Ředitel školy Vlastimil Kropáč přiznal, že pro devět dětí jako v Mikulově by už třídu ani neotevřel. „Určitě bych nešel pod deset dětí, i když by tím vznikl problém na další roky,“ říká s tím, že pověsti školy by to neprospělo. Podle něj by ale demografická křivka měla v příštích letech stoupat a dětí přibývat. A na to sází i mikulovské gymnázium.

Dobrou zprávou je pro něj aspoň to, že řád piaristů vzdal svoje snahy o získání gymnaziální budovy, o kterou se chtěl soudit s Jihomoravským krajem.