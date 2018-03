Nákupní centrum v Brně má první Food Box na potraviny pro potřebné

Potraviny z boxu putují do krajské potravinové banky. Ta dále věci přerozděluje více než padesáti pomáhajícím organizacím. Jídlo jde k cílovým spotřebitelům do azylových domů, domovů pro seniory, útulků pro matky v tísni, organizací na pomoc drogově závislým nebo třeba i do Klokánků.

Místopředseda krajské Potravinové banky Dalibor Levíček podotkl, že box nevybírají pravidelně. „Ve Food Boxu je zabudované čidlo, které nás upozorní na to, že už je box plný, a my potom potraviny roztřídíme,“ objasnil Levíček.

Potraviny lidé darují přímo u pokladen obchodního řetězce Tesco. Podle ženy z ostrahy Teska vybírali box naposledy v pondělí 12. března. „Jezdí jednou za týden nebo za dva. naposledy odnášeli potraviny ve třech velkých krabicích od banánů,” poznamenala.



Trvanlivé a s etiketou

Nejvíce v útrobách boxu končí základní druhy trvanlivých potravin. Podmínkou je, aby byly opatřené původní etiketou, takže by do něj lidé neměli vkládat například zavařeniny z domova. „Převažuje mouka, rýže, těstoviny a konzervy,“ vyjmenoval Levíček.

Rýži a fazoli daruje občasně i Klára Burešová, která se do potravinových sbírek zapojovala už na střední škole. „Přijde mi to smysluplné a určitě to lidem pomůže. Na škole jsme vždy posbírali s kamarády plné krabice, tehdy to ale byly jednorázové akce,” popsala Burešová.

Podle prodavaček je o sbírku zájem. „Nejvíc přispívají o víkendech. Přijedou totiž i lidé z venkova. Ti dávají větší množství potravin,” přiblížila pokladní Ludmila.

Obchodní řetězec Tesco s krajskými Potravinovými bankami úzce spolupracuje už delší dobu. Více než 150 prodejen jim daruje zbylé jídlo ze skladů. Food Box pro zákazníky je ale celorepublikovou novinkou.

Dalších deset kusů plánuje Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj vyrobit a umístit v supermarketech během letošního roku.