Cizinec, který před brněnským klubem pořezal dva muže, dostal podmínku

Šarvátka před známým hudebním klubem Caribic se odehrála krátce po Vánocích. Policisté po ní obvinili tři cizince, z nichž jeden během sporu vytáhl otevírací nůž a pořezal dva protivníky. Incident vyvolal velký ohlas, zejména na sociálních sítích.

„Stáli jsme v průchodu s kamarádkou a povídali jsme si. Kolem procházeli tři chlápci, kteří na ni měli nějaké řeči a sahali jí na zadek,“ popsal událost pro iDNES.cz jeden z pořezaných mužů Hamo Aperyan, který je několikanásobným českým mistrem v boxu a pochází z Arménie.

Podle něj mu jeden z agresorů při hádce řekl, že je Arab a nemá strach. Vzápětí vytáhl nůž a zaútočil. Aperyanovi přispěchal na pomoc kamarád, oba dva si z incidentu odnesli řezná poranění.

Policisté vzápětí skupinu útočníků zadržela. Hlavní aktér, jemuž bylo jednatřicet let, byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, za což mu hrozil desetiletý trest. Jeho dva druhové byli obviněni z výtržnictví, za což mohli skončit na dva roky ve vězení.

Městský soud v Brně ve středu muže se jmény Mohamed Mahmoud Ismaeil Abdelhafez, Abdul Momen Adlouni a Khaled Nabih shledal vinnými, udělil jim však mírné tresty.

„Prvnímu obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání pět let, dále mu byla uložena povinnost uhradit škodu a trest propadnutí věci,“ informovala mluvčí soudu Petra Hovorková.

Trest je směšně nízký, zlobí se napadený

Další dva obžalovaní podle ní dostali trest obecně prospěšných prací v délce 150 a 220 hodin.

„Je to svinstvo, trest je směšně nízký. Dávat za těžké ublížení na zdraví podmínku mi nepřijde normální,“ vyjádřil se Aperyan, který podle svých slov dostal odškodnění ve výši 1 300 korun. „To je totální výsměch. Akorát to pokryje to, co jsem projezdil na výslechy,“ podotkl.

Druhý z pořezaných mužů, jehož zranění bylo vážnější, podle informací iDNES.cz dlouhodobě pracuje mimo Českou republiku.

Poškození tvrdí, že muž, který útočil nožem, byl už v minulosti v podmínce. „Mohu potvrdit, že jeden z obžalovaných již byl dříve podmínečně odsouzen,“ sdělila bez bližších podrobností mluvčí soudu Hovorková.

„Netuším, za co tu podmínku měl, ale přijde mi hrozné, že jako trest dostal jen další podmínku,“ uvedl Aperyan.