Hasiči dohlíží na doutnající les u Bzence, prolévají každý metr čtvereční

„Příčinu požáru vyšetřujeme, upřesňuje se také výše škody. Nikdo se nezranil,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

K nahlášenému požáru podél železničního koridoru mezi Moravským Pískem a Rohatcem hasiči vyrazili ve čtvrtek po třetí hodiny odpoledne. Vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu (o požáru zde).

„Kvůli suchu a větru šířil na mnoha místech k lesu. Od šestnácti hodin byla zastavena veškerá železniční doprava na koridoru mezi Přerovem a Břeclaví,“ přiblížil Mikoška.

Požárem zasaženou plochu rozdělili na čtyři části. „Na třech úsecích hasili většinou trávu a na čtvrtém úseku museli bojovat s plameny, které se dostaly i do blízkého lesa. Na pomoc přivolali policejní vrtulník s bambivakem a hasičské letadlo. Vrtulník nejdřív prověřil rozsah požáru a poté se zapojil do hašení. Letadlo přivolané z jižních Čech se pohybovalo nad požářištěm až do setmění a shazovalo vodu nad lesem, kam se požár neměl rozšířit,“ uvedl ještě mluvčí.

Plameny se hasičům podařilo dostat pod kontrolu před šestou hodinou večer. Železniční dopravu se podařilo obnovit od půlnoci. Vlaky ale museli zasaženým místem projíždět se sníženou rychlostí.

Hasiči předpokládají, že na místě zůstanou minimálně do pátečního odpoledne. „Prolévají vodou každý metr čtvereční, aby se požár nezačal znovu šířit,“ uzavřel Mikoška.

Není to poprvé, co hořel les u Bzence. V roce 2012 dokonce plameny zasáhly zasáhly zhruba 200 hektarů. Stoupající dým byl vidět až dvacet kilometrů daleko.